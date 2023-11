Mit Mühe gegen Qualifikant Harris: Struff zieht weiter

In Bulgariens Hauptstadt Sofia gewann Jan-Lennard Struff gegen den englischen Qualifikanten Billy Harris in zwei engen Sätzen.

Tennis am Mittwoch picture alliance / Antonio Borga

Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist am Ende seines schwierigen Tennisjahres in Sofia ins Viertelfinale eingezogen. Im Achtelfinale des Hartplatzturniers setzte sich der Warsteiner am Mittwoch mit 7:6 (7:5), 6:4 gegen den britischen Außenseiter Billy Harris durch.

Am Donnerstag trifft Struff als einziger verbliebener deutscher Teilnehmer auf den Ungarn Fabian Marozsan. Struff ist an Position drei gesetzt und hatte in der ersten Runde ein Freilos.

Im Sommer hatte der 33-Jährige wegen Hüftproblemen pausiert und deshalb unter anderem Wimbledon sowie die US Open verpasst.