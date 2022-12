"Mit meiner Unterschrift ein Zeichen setzen": Bachmann verlängert vorzeitig in Sandhausen

Mittelfeldmotor Janik Bachmann hat seinen Vertrag beim Zweitligisten SV Sandhausen vorzeitig verlängert, nachdem der 26-Jährige im Januar 2021 vom 1. FC Kaiserslautern an den Hardtwald wechselte und seitdem auf 67 Einsätze für die Schwarz-Weißen kam.

"Ich bin sehr froh, dass wir mit Janik einen weiteren Stammspieler und Leistungsträger frühzeitig an uns binden konnten. Das gibt uns Planungssicherheit und es ist ein weiteres wichtiges Signal an die Mannschaft, den Verein und das Umfeld, auf dem Weg unser Saisonziel zu erreichen", wird Sandhausens sportlicher Leiter Mikayil Kabaca auf der vereinseigenen Website zitiert.

"Ein Vorbild in punkto Einsatzwillen und Kampfbereitschaft": Schwartz lobt Bachmann

"Mit Jay (Janik Bachmann, Anm. d. Red.) verlängert ein wichtiger Spieler für uns seinen Vertrag", freut sich Chefcoach Alois Schwartz. Bachmann habe sowohl in der Offensive als auch Defensive seine Stärken und sei darüber hinaus "ein Vorbild in puncto Einsatzwillen und Kampfbereitschaft." In der laufenden Spielzeit kam der gebürtige Groß-Umstädter auf 15 Ligaeinsätze und stand in beiden Pokalpartien auf dem Feld. Dabei gelangen Bachmann wettbewerbsübergreifend vier Tore und zwei Assists.

Ich bin davon überzeugt, dass wir die Liga halten. Wir sind heiß auf die Rückrunde. Janik Bachmann

Bachmann selbst freue sich sehr und ist stolz, seinen Vertrag verlängert zu haben: "Ich möchte mit meiner Unterschrift auch ein Zeichen für die Rückrunde setzen. In der Mannschaft und dem gesamten Team sehe ich mehr als der derzeitige Tabellenplatz widerspiegelt und ich bin überzeugt davon, dass wir die Liga halten. Wir sind heiß auf die Rückrunde." Bachmann fühle sich "sehr wohl" und hatte laut eigener Aussage "sehr gute Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen."

SVS startet Ende Januar in Bielefeld in die Rückrunde

Nach dem Ende der Winterpause steigt der SV Sandhausen am 29. Januar ab 13.30 Uhr auf der Alm in Bielefeld wieder in den Spielbetrieb ein, wo die Schwarz-Weißen den ersten Schritt aus dem Tabellenkeller machen wollen. Aktuell befindet sich das Schwartz-Team mit 16 Zählern nach 17 Spielen auf dem 18. und damit letzten Tabellenplatz, der rettende Rang 15 ist mit nur einem Punkt Abstand jedoch in greifbarer Nähe.