Mit Mathias Gidsel und Nikola Karabatic: Doku über Handball-EM 2024

Mit Mathias Gidsel und Nikola Karabatic in den Hauptrollen: Die EHF hat eine Dokumentation über die Handball-EM 2024 veröffentlicht. In dieser sprechen die Superstars u.a. über das epische Finale.

Seit dem heutigen Freitag (12. April) ist die 44-minütige Dokumentation "Here to Win" exklusiv und kostenlos auf dem YouTube-Kanal "Home of Handball" der EHF und auf der OTT-Plattform EHFTV verfügbar. In dieser Doku geht es um die Handball-EM 2024 in Deutschland. Der Film fange "den Geist und die Dramatik der größten EHF EURO-Veranstaltung der Geschichte ein", so der europäische Handball-Dachverband EHF.

Die spannende Geschichte des Turniers wird durch die Erlebnisse zweier Hauptprotagonisten der Mannschaften erzählt, die am Sonntag, den 28. Januar, in Köln das Finale bestritten: Einerseits die französische Handball-Legende Nikola Karabatic, der seine letzte EHF EURO vor seinem Karriereende spielte, und auf der anderen Seite der dänische Star (und spätere Welthandballer) Mathias Gidsel.

"Alles lief wie ein Traum", so Karabatic zum EM-Titel seiner französischen Mannschaft. "Wir haben alles geopfert, um hier zu sein. Da draußen zu sein und das Finale der EHF EURO zu verlieren, war hart", sagte Gidsel, bevor er positiv hinzufügte: "Morgen ist ein neuer Tag, und die Olympischen Spiele stehen vor der Tür." In der Gemeinschaftsproduktion von EHF und Infront kommen auch andere Spieler und Experten zu Wort, darunter der deutsche Torhüter Andreas Wolff und die spanische Legende Víctor Tomás.

Zu den vielen Höhepunkten der Dokumentation gehören auch der Eröffnungstag in Düsseldorf, an dem 53.586 Zuschauer für einen Weltrekord bei einem Handballspiel sorgten und die Begeisterung, die die Färöer Inseln und ihre zahlreichen Fans bei der ersten EM-Teilnahme auslösten. Der Titel "Here to Win" ist eine spielerische Abwandlung des offiziellen Slogans des Turniers, "Here to Play".