Mit Maina? Hannovers Lust auf den Favoritensturz

An einen möglichen Abstieg glaubt bei Hannover 96 keiner. Stattdessen liebäugelt man mit einer Überraschung am Millerntor.

Das 2:2 am vergangenen Sonntag gegen Darmstadt 98 hat Mut gemacht im Lager von Hannover 96. "Ich habe in dem Spiel sehr viele Elemente gesehen, wie ich mir den Fußball vorstelle", freut sich Cheftrainer Christoph Dabrowski. "Die Mannschaft hat sehr leidenschaftlich agiert und mit einer großen Energie gespielt." Ein Sieg wäre durchaus verdient gewesen. Und zwei Punkte mehr hätten die Hannoveraner im Abstiegskampf sehr gut gebrauchen können.

Lediglich zwei Zähler trennen 96 aktuell von Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz. "Es ist meine volle Überzeugung, dass wir nicht absteigen. Ich habe keine Angst", erklärt Routinier Dominik Kaiser (33) vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC St. Pauli. Kaiser wird aller Voraussicht nach für den Gelb-gesperrten Gael Ondoua auf der Doppelsechs neben dem Niederländer Mark Diemers agieren. "Dominik ist ein Charakterspieler", lobt Dabrowski den Ex-Kapitän, dessen Erfahrung am Sonntag in Hamburg besonders gefragt sein dürfte.

Der Tabellenführer sollte sich im engen Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher erlauben. "St. Pauli steht zurecht da oben. Sie haben eine fantastische Hinrunde gespielt. In den letzten Wochen haben sie sich das eine oder andere Ergebnis aber sicher anders vorgestellt", erzählt Dabrowski. "Wir haben den Glauben und den Willen, nach Hamburg zu fahren und zu punkten. Wir haben große Lust, St. Pauli ein Bein zu stellen."

Dazu soll auch wieder Linton Maina seinen Teil beitragen. Der flinke Flügelspieler war zuletzt angeschlagen und musste gegen Darmstadt pausieren. Seit Mittwoch ist der 22-Jährige zurück im Mannschaftstraining. Sollte weiterhin alles glatt laufen, könnte Maina am Sonntag sogar in die Startformation rücken.