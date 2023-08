Mit Lyrics und Noten: Das sind die neuen Champions-League-Spielbälle

Musikalische Angelegenheit: Die Spielbälle für die neue Champions-League-Saison der Frauen und Männer stehen ganz im Zeichen der Hymnen.

Adidas hat am Dienstag die offiziellen Spielbälle für die UEFA Champions League sowie die UEFA Women's Champions League 2023/24 vorgestellt. Das Motto lautet "No Sound Needed", in einer Pressemitteilung wird erklärt: "Die Bälle zelebrieren die jeweiligen Hymnen der einzelnen Turniere, indem sie die Liedtexte auf kreative Weise im Design integrieren."

Die inzwischen legendäre Hymne zur Champions League der Männer aus Streichermelodie und Chorgesang existiert seit 1992 und ertönt vor jedem Königsklassen-Spiel im Stadion. Der neue Ball greift die berühmten Lyrics auf.

Ils sont les meilleurs / Sie sind die Besten / These are the champions / Die Meister / Die Besten / Les grandes équipes / The champions.

Die zwölf sternförmigen Panels zeigen die zwölf Buchstaben in "The Champions" in Kalligrafie-Optik. Dezente Noten-Details runden den Look ab.

Die UEFA Women's Champions League hat seit 2021/22 ihre eigene Hymne. Die leuchtenden, sternförmigen Panels auf dem Ball zeigen ebenfalls die Lyrics.

Mit Stolz / They stand / Les grandes équipes / The ones / The few / Die Besten / Les meilleurs / Are here for you / All unite / Das große Spiel / The time is now / C'est maintenant / They stand / With pride.