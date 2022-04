Mit Lineal und Stift: Worüber Nagelsmann vor Villarreal noch grübelt

Für das Viertelfinalhinspiel beim FC Villarreal eröffnen sich Julian Nagelsmann viele Optionen. Wie er aufstellt, hat der Bayern-Trainer noch nicht entschieden.

Julian Nagelsmann hat inzwischen wieder Probleme, die er lange nicht haben durfte: Luxusprobleme. Im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals bei Villarreal am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte Alphonso Davies früher als erwartet sogar beginnen, und auch sonst eröffnen sich dem Bayern-Trainer zahlreiche Optionen auf verschiedenen Positionen.

Wo sich die Mannschaft bis vor wenigen Wochen im Grunde noch von selbst aufgestellt hat, feilschen nun wieder mehrere Nationalspieler um ein Startelf-Mandat. "Ich habe jetzt gerade die Aufstellung gemacht, mit Lineal und Stift", verriet Nagelsmann am Dienstagmittag. "Es sind tatsächlich noch drei oder vier Positionen offen."

Besetzung der Abwehr "noch nicht bemalt"

Da wäre zum Beispiel Niklas Süle, der nach einem kleinen Faserriss am Samstag in Freiburg kurz vor Schluss eingewechselt wurde. "Bei Niki habe ich mich noch nicht entschieden", erklärte Nagelsmann. "Im Training merkt man schon, dass er eine gewisse Zeit raus war. Er ist ein Spieler, der einen gewissen Rhythmus braucht. Aber auch einer, den ich grundsätzlich gerne spielen lassen würde."

Anstelle des Bald-Dortmunders hatte Tanguy Nianzou am Samstag erneut neben Dayot Upamecano beginnen dürfen und seine Arbeit solide verrichtet. "Die beiden Positionen hinten", begann Nagelsmann, verzog das Gesicht dann zu einem schelmischen Grinsen und nannte es einen "magic move": "Die drei Positionen sind noch nicht bemalt." Also alleine ganz unten auf Nagelsmanns Zettel befinden sich drei mit dem Lineal gezeichnete Striche ohne Namen darüber.

"Leroy hat nicht so einen ganz glücklichen Eindruck gemacht"

Davor dürften erneut Leon Goretzka und der zum dritten Mal frisch gebackene Vater Joshua Kimmich beginnen, davor Thomas Müller und in der Spitze Robert Lewandowski. Auf dem linken Flügel ist Kingsley Coman aufgrund seiner aktuellen Verfassung gesetzt, auf rechts lieferte Leroy Sané auch in Freiburg wenige Argumente: "Leroy hat nicht so einen ganz glücklichen Eindruck gemacht", sagte Nagelsmann ehrlich, "trotzdem hat er übers ganze Jahr gesehen unfassbar gute Leistungen gebracht."

In Spanien spricht mehr für Serge Gnabry, der am Samstag unmittelbar nach seiner Einwechslung das wichtige 2:1 erzielt hatte. "Serge hat es gut gemacht, auch gut trainiert", lobte Nagelsmann und freut sich über die wieder gewonnene Qual der Wahl: "Wir sind gut aufgestellt und können mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen, was die drei Außen betrifft. Das ist sehr wertvoll für uns."