Mit Kovac, drei Deutschen und höchsten Standards: Wie Monaco zur Topadresse werden will

An diesem Donnerstag tritt Monaco in der Europa League zum letzten Spiel der Gruppenphase in Graz (18.45 Uhr) an. Platz 1 in der Staffel B hat sich die Mannschaft des Trainers Niko Kovac schon gesichert. Der Traditionsklub peilt in den kommenden fünf Jahren große Ziele an.

Dieser Ausblick. Auf dieser Seite die hell- und dunkelblaue Tiefe des Mittelmeeres, auf der anderen der Fels Rocher. In dessen Gestein ist das Trainingsgelände der AS Monaco gefräst. Hier, in "La Turbie", auf französischem Boden, wurde auch das neue "Centre de Performance" zu Saisonbeginn in Betrieb genommen.

55 Millionen Euro kostete der zweistöckige Glasbau, mit Geschäftsstelle und Funktionsgebäude, mit Fitness- und Medizinbereich, Swimming-, Whirlpool, Sauna. Alles vom Feinsten. Beim Training an der Kraftmaschine empfiehlt sich dem ASM-Profi der ablenkende Blick nach rechts auf die Cote d’Azur Richtung Nizza. Von dieser Warte aus kann Paul Mitchell (40) die traumhafte Aussicht genießen, vor allem aber das Treiben auf den beiden Übungsplätzen beobachten, wo zum Beispiel auf einer Laufbahn der Kraftabdruck gemessen werden kann. Überall ist modernste Technik und ein dritter Platz im Bau.

Mitchell bestimmt seit 16 Monaten den Kurs mit bei den Monegassen. Zuvor war er für Southampton und Tottenham Hotspur als Scout tätig gewesen, ab Februar 2018 in Leipzig. Den Abschied von RB nennt er "eine der schwierigsten Entscheidungen" seines Lebens. Er hat diese Aufgabe genossen, sie ermöglichte ihm, seinen internationalen Fußball-Horizont zu erweitern. "Es ist gut in unserem Beruf", merkt er an, "den Fußball aus verschiedenen Sichtweisen zu sehen." Monacos Vizepräsident Oleg Petrov (53) konnte ihn überzeugen und für zunächst vier Jahre anstellen.

Mitchell ist ein freundlicher, einnehmender, weltoffener Engländer, der topprofessionell, seriös und perspektivisch arbeitet. Er hat einen Plan und weiß, was er will. Immer wieder ist vom "Projekt" die Rede, vom "Prozess" und von "Nachhaltigkeit". Ähnlichkeiten mit der Vorgehensweise in Leipzig oder Tottenham geben die wirtschaftlichen Bedingungen vor. "Wir müssen auf unsere Intelligenz, Strategie und Arbeit setzen", sagt er. Dieser Ansatz, "mit Teamwork und strategischer Intelligenz" diesen Traditionsklub von den Schwankungen der jüngeren Vergangenheit zu befreien, reizt ihn.

Es soll kein Auf und Ab mehr geben

Die AS Monaco, 1924 gegründet, vereint nach Marseille und Paris die meisten Auswärtsfans und die zweitmeisten Social-Media-Follower (16,5 Millionen) in Frankreich - auch einen deutschen Twitter-Account pflegen die Monegassen. Achtmal wurde der Verein Meister. 1992 ging das Finale im Europacup der Pokalsieger mit 0:2 gegen Bremen verloren, 2004 gab es ein 0:3 im Endspiel der Champions League gegen den FC Porto auf Schalke in Gelsenkirchen. Von 2011 bis 2013 musste Monaco nach 34-jähriger Erstligazugehörigkeit die Zweitklassigkeit erdulden.

In jener Phase stieg der seitherige Präsident Dmitry Rybolovlev (55) beim damaligen Tabellen-19. des Unterhauses ein und erwarb zwei Drittel der Anteile. Die Saison 2016/17 wurde mit den nächsten Meisterehren veredelt, damals zudem im Champions-League-Viertelfinale zweimal gegen Borussia Dortmund gewonnen (3:2, 3:1), ehe im Halbfinale gegen Juventus Turin (0:2, 1:2) das Aus folgte. Nach Liga-Platz 2 in der Saison 2017/18 verhinderte ein Jahr danach ein Plus von zwei Punkten vor Dijon den Absturz auf den Relegationsplatz 18.

"Wir müssen unsere Mannschaft jetzt auf ein neues Level bringen, sie ist sehr jung." Kevin Volland

Dieses Auf und Ab soll nun schrittweise und konstant zu einem Langzeithoch stabilisiert werden. Die personelle Fluktuation war groß in den vergangenen fünf Jahren. Sämtliche Veränderungen einbezogen, wurden 79 Spieler abgegeben, 136 kamen, bei grob gerechnet 630 Millionen Euro an Einnahmen und einer Ausgabe von rund 550 Millionen. Macht ein Plus von etwa 80 Millionen Euro. 2017 brachte Kylian Mbappés Verkauf nach Paris 180 Millionen. Über 150 Millionen gab es für Benjamin Mendy, Bernardo Silva (beide Manchester City) und Tiemoué Bakayoko (Chelsea). Ein Jahr darauf überwies Atletico Madrid 72 Millionen für Thomas Lemar und Liverpool 50 Millionen für Fabinho.

Große Namen trugen das Trikot

Jubelte einst im Dress von Monaco: Kylian Mbappé. imago/Xinhua

Es sind große Namen, die das ASM-Trikot trugen. "Monaco ist ein großer Verein mit einer großen Geschichte", sagt Willy Sagnol (44). Er wurde 2000 mit diesem Klub Meister und schwärmt von einer "super Mannschaft", zu der die 1998er Weltmeister Fabien Barthez, Thierry Henry und David Trezeguet zählten. Rekordnationalspieler Lilian Thuram (142 Einsätze), Emmanuel Petit und Mbappé sind weitere Weltmeister mit ASM-Vergangenheit. Außer Barthez wurden alle in der Jugend-Akademie des Klubs geformt. "Es waren für mich drei überragende Jahre in Monaco", sagt Sagnol, "eine ganz andere Zeit, wir hatten nur zwei Duschen."

Volland: "Es fehlt an nichts"

Kevin Volland (29) darf heute "den modernsten Standard" genießen. "Es fehlt an nichts." Der Offensivspieler kam 2020 und schoss sich mit 16 Liga-Toren und fünf Assists in den deutschen EM-Kader 2021. Die Startprobleme dieser Saison begründet der Linksfüßer für die Offensive mit erhöhter Aufmerksamkeit der Gegner und sagt: "Wir müssen unsere Mannschaft jetzt auf ein neues Level bringen, sie ist sehr jung."

Sagnol nennt den Namen eines der besonderen Talente, Aurelien Tchouameni (21), der zum besten U-21-Spieler der Ligue 1 2020/21 gewählt wurde. Der defensive Mittelfeldspieler mit der Nummer 8, 1,85 Meter lang, erinnert Sagnol an Patrick Vieira oder Paul Pogba. Beide Weltmeister zog es hinaus in die große, weite Fußballwelt. Auf solche Fälle sieht sich der Sportdirektor vorbereitet. Ersatz mit gleichem Profil sei auf jeder Position vorhanden, so Mitchell, "wir wollen auch ehrgeizig und erfolgreich auf dem Platz sein".

Partner Petrov, die rechte Hand des Präsidenten und nach dessen Anruf 2019 sofort zur Amtshilfe bereit, umreißt die Vorgaben. Im Doppelpass der Entscheider wollen beide den Verein in den kommenden fünf Jahren zu einer Topadresse im europäischen Fußball aufhübschen und sich da nicht allein über sportliche Endergebnisse definieren, sondern über, wie Mitchell mehrmals betont, "die Integrität" ihrer Arbeit, über eine perfekte Struktur und Organisation. "Wir müssen nicht in jedem Jahr Meister werden", bekräftigt Petrov, aber im Gesamtbild soll die AS Monaco bis 2025 global als einer der besten Klubs des Kontinents anerkannt werden. "Unter den Topteams Europas zu sein, das ist mein Traum."

Kovac macht einen guten Job

Dazu wurde der Trainer Niko Kovac (50) geholt, der mit seiner Erfahrung und Autorität disziplinierten Powerfußball verfestigen soll. "Niko hat in der vergangenen Saison einen sehr guten Job gemacht", sagt Welt- und Europameister Bixente Lizarazu, der an diesem Donnerstag 52 Jahre alt wird. Der Coach kroatischer Herkunft, mit Eintracht Frankfurt 2018 Pokal- und dem FC Bayern Doublegewinner 2019, wurde in einer Wahl der französischen Sportzeitung L‘Equipe zum Trainer der Saison 2020/21 gewählt. Mit 51 Punkten in 21 Partien hatte Kovacs Team eine Superserie in der Rückrunde hingelegt und war in der Liga noch Dritter geworden, zudem erreichte ASM das Pokalfinale gegen Paris Saint Germain (0:2-Niederlage).

Hat bisher einen guten Job gemacht: Niko Kovac. imago images/Mandoga Media

Zur Spielzeit 2021/22 wurde Torwart Alexander Nübel (25) für zwei Jahre vom FC Bayern ausgeliehen. "Er passte mit seinem Profil perfekt zu uns", sagt Mitchell. Die Unwägbarkeit, dass der Keeper im Falle eines Münchner Bedarfs schon nach einem Jahr zurückgerufen werden könnte, sieht der ASM-Verantwortliche entspannt und verweist auf Radoslaw Majecki (22), den er als "ein spannendes polnisches Torwarttalent" schätzt. Ein weiterer Import aus der Bundesliga ist Ismail Jakobs (22). Der Akteur für die linke Seite, 2021 Europameister mit der U 21, wurde für 7,5 Millionen Euro vom 1. FC Köln verpflichtet.

Drei deutsche Spieler plus ein Trainer mit deutscher Vergangenheit: Zufall? Plan? Mitchell lacht und antwortet: "Für mich zählt das Profil der Spieler, was sie darstellen. Es geht nur um das Talent und wie damit das Projekt bereichert wird." Der Sportchef spricht von Qualität und Mentalität, die Kovac, der Kämpfer, schon als Spieler vorgelebt hat. In Monaco wird er als strenger Chef, der aber eine sehr große Nähe zu seinen Spielern pflege, gewürdigt.

Petrov: "Das Team zeigte, wozu es in der Lage ist"

2020/21 genügte es Petrov, "Europa zu erreichen". Viel Pech verurteilte Monaco in der Champions-League-Qualifikation gegen Schachtar Donezk (0:1/ 2:2 nach Verlängerung mit dem Ausgleich für Donezk in der 116. Spielminute) zur Europa League, wo die Gruppe bereits gemeistert ist. Eine Superserie von 51 Punkten in 21 Partien führte in der Rückrunde 2020/21 auf Platz 3. "Das Team zeigte, wozu es in der Lage ist", sagt Petrov: "Das Ziel ist, immer in der Champions League vertreten zu sein, in jeder Saison, und den ersten Mitbewerber in Frankreich herauszufordern", also zumeist Paris. Der Vize möchte Monaco "immer auf dem Podium" sehen, also auf Platz 1, 2 oder 3. Und ja, er will auch Erster werden, wie er bestätigt: "Den Titel in Frankreich zu gewinnen, ist mein Traum."

Volland kennt die Pläne: "So wurde es mir bei der Verpflichtung erläutert." All das, so Petrov, sei "nicht leicht, aber möglich, mit dynamischem, aggressivem Fußball", mit modernem Denken und Handeln, "von Daten geprägt".

Monaco im Verfolgerfeld: Die Tabelle der französischen Ligue 1

Sagnol verweist auf die potenten Mitbewerber im Land, Marseille, Nizza, Rennes, Lyon oder den aktuellen Meister Lille. "Wenn Paris die ganze Saison 100 Prozent gibt, haben die anderen keine Chance", sagt der einstige Bayern-Verteidiger, "und wenn Paris 90 Prozent gibt, müssen die anderen 110 Prozent bringen."

Monacos ambitionierte Macher wollen bei gegebener Chance bereit und zur Stelle sein. "Wir sind auf einer Reise in eine neue Geschichte", sagt Mitchell. Er bittet um etwas Zeit, weiß aber: "Geduld ist keine leichte Sache im Fußball." Und es gebe Limits, die geografische Lage, das Fürstentum mit knapp 40.000 Einwohnern, das kleine Stadion (18.500 Sitzplätze), die finanziellen Vorteile in Paris oder anderswo.

Mitchell bemüht die Historie und sagt: "Große Dinge können erreicht werden mit einer Vorstellung davon und einigen guten Träumen." Der ambitionierte Mehrheitseigner wolle seinen Ehrgeiz mit keinerlei Limits eingrenzen. "Und ich möchte auch keine Grenzen für uns setzen", sagt Mitchell. "Es ist Fußball, und da ist alles möglich."