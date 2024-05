Mit Kopf und Herz überzeugt: Will wechselt nach Darmstadt

Dritter ablösefreier Sommer-Neuzugang für den SV Darmstadt 98: Paul Will kommt von Dynamo Dresden zu den Lilien, bei denen er im defensiven Mittelfeld für Stabilität sorgen soll.

Eine Liga höher: Paul Will verlässt Dresden in Richtung Bundesliga-Absteiger Darmstadt. IMAGO/Jan Huebner

Darmstadts Sommer-Neuzugänge haben zwei Dinge gemeinsam: Sie kommen aus der 3. Liga. Und sie wechseln ablösefrei ans Böllenfalltor. Nach Fynn Lakenmacher (Angriff, TSV 1860 München) und Luca Marseiler (Mittelfeld, Viktoria Köln) verkündeten die Lilien am Montag Paul Will als Verstärkung für die neue Saison.

Der 25-Jährige verlässt Dynamo Dresden, um in Darmstadt eine Liga höher zu spielen. "Wir haben betont, dass wir in diesem Transferfenster Wert auf die nötige Gier und Leidenschaft legen. Beide Komponenten erfüllt Paul, zudem hat er uns mit seiner hohen Spielintelligenz beeindruckt", erklärte Sportdirektor Paul Fernie und ging ins Detail: "Mit ihm erhalten wir einen fußballbegeisterten Teamplayer, der viel für die Mannschaft arbeitet und uns im defensiven Mittelfeld Stabilität verschaffen soll."

Will war im Sommer 2020 von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München nach Dresden gekommen. Insgesamt bestritt der Mittelfeldspieler für die Sachsen 126 Pflichtspiele in der 2. und 3. Liga sowie im DFB-Pokal. In der abgelaufenen Drittliga-Spielzeit kam der Rotschopf auf 37 Einsätze, in denen er zwei Tore erzielte (kicker-Notenschnitt 3,18).

Besondere Vorfreude auf die Heimspiele

Die Entwicklung der Lilien in den vergangenen Jahren habe er als gebürtiger Hesse dabei stets verfolgt, versicherte Will, der in Biedenkopf das Licht der Welt erblickte. "Mir hat imponiert, wie sich der Verein Stück für Stück in der zweiten Liga etabliert hat und dann sogar in die Bundesliga aufgestiegen ist. Auch den großen Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft in der vergangenen Saison habe ich aus der Ferne registriert. Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Darmstadt, die Vorbereitung mit meinem neuen Team und dann besonders die Heimspiele."