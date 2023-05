Mit Klostermann zum Leipziger Novum

Am Samstag in Freiburg durfte Lukas Klostermann von Beginn an auflaufen. Wohl auch, weil der in der Innenverteidigung neben Abwehrchef Willi Orban meist gesetzte Josko Gvardiol wegen muskulärer Probleme ausfiel.

Aber für Klostermann bedeutete der Auftritt im Breisgau das vierte Ligaspiel infolge, in dem er in der Startelf stand. Beim 5:1-Triumph im Pokal-Halbfinale am vergangenen Dienstag an gleicher Stelle war der 26-Jährige noch von der Bank gekommen - nach Gvardiols Roter Karte.

Dass er zuletzt in der Liga regelmäßig ran durfte, dürfte Klostermann zugesagt haben. Ist doch die Saison 2022/23 insgesamt für den deutschen Nationalspieler (21 Einsätze bislang) bisher nicht wunschgemäß verlaufen. Von den 44 Pflichtspielen, die RB Leipzig in dieser Saison bislang bestritten hat, konnte der 26-Jährige nur 17 mitmachen - und stand nur neunmal in der Startelf. Zum einen fiel der athletische Verteidiger (1,89 Meter, 88 Kilo) nach dem 1. Spieltag in Stuttgart (2:2) wegen eines Syndesmose-Risses drei Monate aus, anschließend kam Klostermann über die Rolle des Einwechselspielers häufig nicht mehr hinaus.

Wendepunkt Augsburg

Seit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg (3:2) durfte der sprintstarke Defensiv-Spezialist in der Liga immerhin regelmäßig von Anfang an ran. Dreimal als rechtes Glied einer Dreier-Abwehrkette, und nun in Freiburg als rechter Innenverteidiger, nachdem Trainer Marco Rose beim Ligaduell im Breisgau wie zuvor im Pokal eine Viererkette aufbot. Klostermann verrichtete seinen Job auch am Samstag wie in den Wochen zuvor und wie man es von ihm kennt: Nicht unbedingt spektakulär, aber im besten Sinne solide.

"Am Ende des Tages ist es als Spieler einfach wichtig, dass man zu 100 Prozent da ist, wenn man auf dem Platz steht", sagt die Leipziger Nummer 16, "am Ende des Tages müssen wir als Mannschaft unser Ziel erreichen. Jeder will spielen, das ist auch klar, aber wir werden nur dann erfolgreich sein, wenn jeder, der auf dem Platz steht, 100 Prozent Leistung bringt."

Leipziger Novum: Zweimal 1:0 in Folge

Ob Gvardiol am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen Werder Bremen (Sonntag, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder zur Verfügung steht, ist noch nicht sicher. Klostermann hat jedoch zuletzt gezeigt, dass er als verlässliche Alternative respektive Größe in der Abwehr bereitsteht. Mit ihm in der Startelf gab es jedenfalls in den vergangenen beiden Ligapartien gegen Hoffenheim sowie in Freiburg jeweils einen 1:0-Erfolg für die Leipziger. Und damit ein Novum: Zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte des Klubs gewann RB zwei Spiele nacheinander mit 1:0.