Mit Klos und "Fairplay"-Sondertrikot: Bielefeld will "Würde und Anstand zurückholen"

Nach der 0:4-Klatsche bei Wehen Wiesbaden im Relegations-Hinspiel suchte Arminia Bielefelds Trainer Uwe Koschinat das Gespräch mit seinen Spielern, "ohne zu verständnisvoll zu sein". Mit Fabian Klos in der Startelf soll es am Dienstag (20.45 Uhr) besser laufen.

Das Relegations-Hinspiel in der 2. Bundesliga zwischen Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld am vergangenen Freitag war mehr als denkwürdig. Erst ließen sich die Bielefelder vom ambitionierten Drittligisten beim 0:4 vorführen, dann sorgten die Anhänger der Arminen auch noch für eine 20-minütige Spielunterbrechung.

Einige Zuschauer versuchten aus dem Gästeblock in den Innenraum einzudringen, es flogen immer wieder Feuerwerkskörper auf den Rasen. Arminia-Kapitän Fabian Klos beruhigte die Lage unter Tränen, sodass das Spiel immerhin zu Ende gebracht werden konnte. Bielefeld distanzierte sich bereits, der DFB ermittelt.

Als Reaktion auf die Ausschreitungen läuft Bielefeld im Rückspiel mit dem Schriftzug "Fairplay" auf der Brust auf. "Fairplay gilt im Fußball auf und neben dem Platz, ist unverzichtbarer Bestandteil des Spiels und gilt nach unserem Verständnis für Sportler und Fans gleichermaßen", erklärten DSC-Geschäftsführer Christoph Wortmann und Thomas Lauritzen, Pressesprecher des eigentlichen Brust-Sponsors Schüco, in einer gemeinsamen Mitteilung.

Ereignisse von Freitag "sitzen tief"

Doch auch sportlich muss sich selbstverständlich einiges ändern. Mit diesen Belangen befasste sich Uwe Koschinat am Montagnachmittag auf der Pressekonferenz. Der Trainer betonte: "Auch wenn das für den Außenstehenden schwer nachvollziehbar ist nach den letzten beiden Spielen, nehmen wir die sportliche Herausforderung an." Gleichzeitig gehe es aber nicht darum, "mit hehren Zielen ins Spiel zu gehen. Dafür sitzen die Ereignisse von Freitag zu tief."

Nach der deutlichen Klatsche musste der Coach Aufbauarbeit leisten. "Ich habe viele Gespräche geführt, ohne zu verständnisvoll zu sein, man muss die Jungs jetzt auch in die Pflicht nehmen", erklärte Koschinat. "Der Umgang mit der Mannschaft ist in einer solchen Situation ein schwieriger und sensibler. Man kann es sich leicht machen und einfach draufhauen, aber ich kann ja nicht einfach vor der Verantwortung weglaufen, ich bin dafür der Verantwortliche.“

Klos steht in der Startelf

Für das Rückspiel plant der Trainer mit personellen und taktischen Umstellungen. Eine davon teilte er bereits mit: "Fabian Klos wird morgen von Anfang an spielen." Das Arminia-Urgestein, das nach der Partie am Freitag Klartext redete, kam im Hinspiel nur von der Bank. "Fabian identifiziert sich mit Arminia und ist jahrelang hier. Er möchte die Verantwortung tragen, er ist über die Jahre in die Rolle hineingewachsen. Am Freitag war es für einen Spieler unverhältnismäßig viel Verantwortung."

An ein mögliches Comeback konnte Koschinat nicht denken, zu groß ist die Hypothek aus dem Hinspiel. "Für mich ist das allerwichtigste Ziel, dass alle Arminen nach dem Spiel - auch wenn es nicht gereicht haben sollte - der Mannschaft Respekt zollen können, isoliert für diese 90 Minuten. Dass wir uns ein wenig unsere Würde und unseren Anstand zurückholen."

Unterstützung könne er derweil nicht erwarten. "Nicht nach dieser Saison. Das müssen wir uns zurückerobern. Das wird ein ganz hartes Stück Arbeit, aber dem müssen wir uns stellen." Der erste Schritt sollte nach Möglichkeit schon am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) erfolgen. Mit einem weiteren blassen Auftritt dürfte der Weg zurück zu den Fans nur noch schwieriger werden.