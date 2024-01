Mit Kaufoption: Sevilla leiht Inters Agoumé

Auch nach seiner dritten Leihe seit seinem Wechsel vom FC Sochaux zu Inter Mailand konnte sich Lucien Agoumé (21) bei den Italienern nicht durchsetzten und kam in der Hinrunde nur zu einem Kurzeinsatz. Nun folgt das nächste Leihgeschäft - diesmal nach Spanien zum FC Sevilla. Wie der Verein am Mittwoch bestätigte, schließt sich der defensive Mittelfeldspieler dem Tabellen-16. der La Liga zunächst bis zum Saisonende an, anschließend besitzen die Andalusier eine Kaufoption.