Mit Kaufoption: S04 verleiht Bozdogan zu Besiktas

Vor drei Tagen stellte ihn Schalke 04 für Transfergespräche frei, nun steht das Ziel von Can Bozdogan (20) fest. Der Mittelfeldspieler wird zu Besiktas Istanbul verliehen.

Ihn verleiht Schalke an den Bosporus: Can Bozdogan. imago images

Der türkische Erstligist sicherte sich zudem eine Kaufoption für Bozdogan, das gaben die Schalker am Freitagnachmittag bekannt. Der Vertrag des Talents in Gelsenkirchen läuft noch bis zum 30. Juni 2024. Über die weiteren Modalitäten haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

"Nach den Gesprächen mit Can und seinem Management sind wir gemeinsam zu der Überzeugung gekommen, dass ihm eine Luftveränderung guttun wird", wird Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder in einer Vereinsmitteilung zitiert: "Wir wünschen ihm für das Jahr in Istanbul alles Gute."

Bozdogan war im August 2019 in die U 19 von Cheftrainer Norbert Elgert gewechselt und übernahm dort gleich Verantwortung als Kapitän. Im Juni 2020 feierte der deutsche Juniorennationalspieler beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen sein Debüt in der Bundesliga. Bis dato stehen in seiner Vita 17 Bundesliga-Einsätze sowie einer im DFB-Pokal.