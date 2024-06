Mit Kaufoption: Hannover leiht Lee von den Bayern aus

Pünktlich zum Trainingsauftakt hat Hannover 96 seinen nächsten Neuzugang präsentiert: Hyun-Ju Lee wird vom FC Bayern für eine Saison ausgeliehen, anschließend besteht eine Kaufoption.

"Hyun-Ju ist ein spannender junger Spieler, mit dem wir unsere Möglichkeiten im Mittelfeldzentrum erweitern. Er bringt ein gutes Tempo mit, ist technisch top ausgebildet und hat eine hohe Spielintelligenz. Auf engem Raum schafft er es, mit guten Entscheidungen Situationen aufzulösen. Zudem hat er einen guten Zug nach vorne und kann für zusätzliche Torgefahr aus dem Mittelfeld sorgen", freut sich 96-Sportdirektor Marcus Mann auf der Website des Zweitligisten.

Der 21-jährige Südkoreaner erlebte seine fußballerische Ausbildung in der Heimat beim südkoreanischen Verein Pohang Steelers. Außerdem spielte er ab der U 14 für alle Nationalteams seines Landes. Im Moment ist er Teil der U 23 Südkoreas. In seinen 14 U-Länderspielen erzielte Lee sieben Tore.

Im Januar 2022 wagte er mit gerade einmal 19 Jahren den Sprung nach Europa, schloss sich dem FC Bayern an. Dort kam er in der zweiten Mannschaft 26 Mal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz und machte mit zehn Treffern auf sich aufmerksam. In der vergangenen Saison folgte dann auf Leihbasis der Schritt in die 2. Bundesliga nach Wiesbaden, wo er 31 Begegnungen bestritt (vier Tore). Den Abstieg des SVWW konnte auch Lee nicht verhindern.

Für Lee war schnell klar, nach Hannover gehen zu wollen

Doch der Südkoreaner bleibt in der 2. Bundesliga und wird in der kommenden Saison für Hannover auflaufen. "96 hat über große Teile der vergangenen Saison richtig guten Fußball gespielt. Es ist ein großer Klub mit vielen Fans und einem tollen Stadion. Als ich von dem Interesse erfahren habe, war für mich sehr schnell klar, dass ich nach Hannover kommen möchte", so der neue Mann.

Schon am Sonntagvormittag lernt Lee, der die Rückennummer 11 erhält, seine neuen Mitspieler kennen. Denn nach der Unterschrift des Vertrages geht es für den Neuzugang auf den Trainingsplatz, wo der Auftakt des Zweitligisten auf dem Programm steht.

