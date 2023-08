Mit Kaufoption: Düsseldorf leiht Offensivspieler Tzolis von Norwich City

Fortuna Düsseldorf hat sich einen Offensivspieler mit internationaler Erfahrung gesichert. Der junge Christos Tzolis kommt für eine Saison von Norwich City, das sich den Griechen einst elf Millionen Euro kosten ließ. Anschließend besitzt Düsseldorf eine Kaufoption.

Fortuna Düsseldorf hat den benötigten Angreifer gefunden. Christos Tzolis wechselt für eine Saison leihweise vom englischen Zweitligisten Norwich City zu den Düsseldorfern. Im Anschluss besitzt die Fortuna eine Kaufoption für den 21-Jährigen.

Der Rechtsfuß, der vorzugsweise auf der linken Außenbahn zum Einsatz kommt, wurde bei PAOK Saloniki ausgebildet. Die Düsseldorfer sind allerdings nicht seine erste Station in Deutschland. Schon in der Jugendzeit lief er jeweils eine Saison für die SG Rosenhöhe Offenbach (2016/17) und Alemannia Königstädten (2017/18) auf. Anschließend ging es für Tzolis zurück in seine Geburtsstadt Thessaloniki, wo er bei PAOK zum Profi wurde.

Norwich überwies einst elf Millionen Euro

Für die Griechen absolvierte Tzolis insgesamt 57 Spiele, in denen ihm 17 Tore und zehn Vorlagen gelangen - darunter drei Treffer und zwei Assists in fünf Europa-League-Einsätzen. 2020/21 gewann der Flügelspieler mit PAOK den Pokal. Anschließend legte Norwich City - damals noch erstklassig - rund elf Millionen Euro für Tzolis auf den Tisch.

In Norwich geriet die Karriere des Youngsters allerdings etwas ins Stocken. In seiner ersten Saison blieb er Rotationsspieler und stieg mit dem Verein ab, im vergangenen Jahr war er dann zunächst für eine Halbserie an den FC Twente ausgeliehen (15 Spiele, drei Tore), ehe er in der Rückrunde bei Norwich erneut häufig von der Bank kam.

Nach 30 Partien (drei Tore, zwei Vorlagen) für die Engländer folgt nun der nächste Schritt. "Die Verpflichtung eines Offensivspielers stand weit oben auf unserer Agenda. Wir haben Christos schon länger auf der Liste und sind sehr froh darüber, dass wir den Transfer nun finalisieren konnten", erklärte Klaus Allofs, Vorstand Sport & Kommunikation, in einer Pressemitteilung. "Er bringt trotz seines noch jungen Alters schon eine erhebliche internationale Erfahrung mit und kann uns sofort helfen."

Sportdirektor Christian Weber sieht in Tzolis einen "variablen und torgefährlichen Offensivspieler, der seine Fähigkeiten schon auf hohem Niveau nachgewiesen hat". Mit seiner "Qualität im letzten Drittel sowie seiner Zielstrebigkeit" werde er der Fortuna guttun.

Der griechische Nationalspieler (13 Spiele, ein Tor) selbst betont derweil, der Mannschaft mit seinen Fähigkeiten helfen zu wollen. "Ich habe vom Beginn der Gespräche das Vertrauen der Verantwortlichen gespürt und hoffe, dass wir alle zusammen eine erfolgreiche Zeit haben werden."

Nach Torwart Karol Niemczycki (KS Cracovia), Sechser Yannik Engelhardt und Mittelstürmer Vincent Vermeij (beide SC Freiburg II) ist Tzolis der vierte externe Neuzugang der Fortuna in diesem Sommer.