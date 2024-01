Mit Kaufoption: Augsburg leiht Jakic aus Frankfurt aus

Augsburg hat sich für die Rückrunde mit Kristian Jakic (26) verstärkt. Der Mittelfeldmann wird bis Saisonende von Eintracht Frankfurt ausgeliehen.

"Kristijan Jakic war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Mentalitätsspieler in unserer Mannschaft. Er hat einen großen Anteil an unseren Erfolgen, insbesondere dem Gewinn der Europa League 2022. In dieser Saison kommt er nicht zu den Spielzeiten, die er sich erhofft hat, sodass wir seinem Wunsch zu einer Leihe entsprochen haben", so Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.

Jakic wechselte 2021 von Dinamo Zagreb nach Frankfurt und entwickelte sich bei der Eintracht zum wichtigen Spieler. In dieser Saison kam der 26-Jährige allerdings kaum noch zum Einsatz. Der Mittelfeldmann machte nur vier Spiele in der Bundesliga, wurde dort dreimal ein- und einmal ausgewechselt. Nun erhofft er sich in Augsburg mehr Spielpraxis.

Insgesamt absolvierte der Kroate 82 Spiele mit dem Adler auf der Brust, verzeichnete je zwei Tore und Vorlagen und hatte seinen Anteil am Gewinn der Europa League 2022. Nach Augsburg wird Jakic nun bis Saisonende ausgeliehen, anschließend haben die Fuggerstädter eine Kaufoption.

"Ich brenne darauf, das FCA-Trikot bald tragen zu dürfen"

"Nach einer schönen und erfolgreichen Zeit in Frankfurt, in der ich vor allem in den ersten beiden Saisons viele Spiele absolvieren durfte, ist es für mich nun an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Mit meiner konsequenten Spielweise passe ich sehr gut zur Augsburger Spielidee und ich brenne darauf, das FCA-Trikot bald tragen zu dürfen", wird Jakic auf der FCA-Website zitiert.

Und FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic fügt an: "Kristijan ist trotz seines Alters bereits sehr erfahren und besticht durch seine ausgeprägte Zweikampfstärke. Mit der Verpflichtung bekommt unser Team einen zuverlässigen, laufstarken Defensivspieler, der fußballerisch und charakterlich zu unserer Spielweise passt. Ich bin überzeugt, dass er sich beim FCA schnell akklimatisieren und uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen."