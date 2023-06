Mit jeweils 94 Toren zur Kanone: Schönherr und Schneider setzen neue Bestmarken

Lucas Schneider (SSV Hagen) und Maren Schönherr (SV 1967 Mülheim-Raadt) dominierten in diesem Jahr die untersten Spielklassen Deutschlands. Auch wenn die magische 100-Tore-Marke nicht geknackt wurde, stellten beide mit jeweils 94 Toren bundesweit neue Rekorde auf und sicherten sich damit hochverdient die "Torjägerkanone® für alle".

Es war am Ende nur noch eine Frage der Zeit. Maren Schönherr (SV 1967 Mülheim-Raadt) und Lucas Schneider (SSV Hagen) sind die Gewinner der "Torjägerkanone® für alle" in Deutschlands untersten Ligen. Dass im Siebtliga-Ranking der Frauen sowie im Elftliga-Ranking der Herren kein Weg an den Beiden vorbeiführen würde, stand dabei schon länger fest, zu dominant marschierten die 25-jährigen Erzieherin aus Ratingen und der 23-jährige Dachdecker aus Hagen durch ihre Liga.

"Ehrlich gesagt fehlen mir noch ein bisschen die Worte", muss sich Schönherr eingestehen, als sie versucht, ihre aktuelle Gefühlslage einzuordnen. Mit 79 Saisontoren war die Tormaschine des SV 1967 Mülheim-Raadt schon in der Vorsaison ganz vorne mit dabei, musste sich letztlich aber Maria Asnaimer (93 Saisontore) geschlagen geben. In diesem Jahr wollte die 25-Jährige, die hauptberuflich als Erzieherin in einer Grundschule arbeitet und nebenbei auch noch eine U-17-Damenmannschaft trainiert, keine Zweifel aufkommen lassen und avancierte früh zur großen Favoritin auf den Titel. Direkt am 1. Spieltag Mitte August sorgte Schönherr mit einem Siebzehnerpack beim 26:0 gegen die SG Osterfeld für Schlagzeilen und machte es sich an der Spitze bequem.

Den Platz an der Sonne sollte sie im Lauf der Spielzeit auch nicht mehr verlassen. Ein Gala-Auftritt jagte den nächsten, das Tore-Konto wurde rasant voller, sodass am Ende mit 94 Saisontoren sogar die Vorjahres-Bestmarke von Asnaimer übertroffen wurde. "Dass ich am Ende bei 94 Toren gelandet bin, macht mich schon stolz", stellt Schönherr klar, obwohl sie einem ganz besonderen Meilenstein doch etwas nachtrauert. "100 wären schön gewesen und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es dazu nicht gereicht hat, vor allem weil es mit Blick auf den Saisonverlauf definitiv möglich gewesen wäre. Unterm Strich überwiegt aber dennoch das Positive." Über ihre Stärken ist sich Schönherr trotz dieser beeindruckenden Statistik noch nicht im Klaren. "Das Kopfballspiel ist es auf jeden Fall nicht", lautet die zurückhaltende Analyse der Torjägerin, die sich absolut sicher ist, dass unter den 94 Treffern wohl kein einziger mit dem Kopf dabei gewesen ist. "In den 17 Jahren, in denen ich Fußball spiele, habe ich maximal zwei Tore mit dem Kopf erzielt", lacht Schönherr.

Am Ende ging es nicht mehr um die Kanone, sondern um die 100 Tore. Lucas Schneider stand schon frühzeitig als Gewinner der "Torjägerkanone® für alle" fest

"Es war zu erwarten, dass der beste Torschütze der untersten Liga am Ende auch bundesweit die meisten Tore in allen Ligen haben würde", lautet derweil die trockene Analyse von Schönherrs männlichem Pendant Lucas Schneider. Der 23-jährige Dachdecker im Familienbetrieb erzielte ebenfalls 94 Treffer und teilt sich damit den bundesweiten Torrekord mit der Siebtliga-Gewinnerin. "Ich glaube, sie hatte am vorletzten Spieltag schon 92 Tore, daher war ich mir sicher, dass sie am Ende auch die meisten Tore haben würde. Nett von ihr, dass sie dann doch nur noch zwei Tore gemacht hat", witzelt Schneider, dem der alleinige Rekord - ebenso wie Schönherr - nicht besonders wichtig gewesen wäre.

Die 100-Tore-Marke hatte der Angreifer des SSV Hagen dennoch fest im Blick. "Am Ende ging es nicht mehr um die Kanone, sondern um die 100 Tore." Während Schönherr am Ende stolze elf Treffer Vorsprung auf ihre engste Konkurrentin Estella Cron (FV Bonn-Endenich 08 e.V.) hatte, spielte Schneider in dieser Saison quasi außer Konkurrenz. Mit 29 Treffern Vorsprung suchte der 23-Jährige vergeblich nach seines Gleichen.

Während die Kanone in den Augen von Schönherr eine "super coole Sache" ist, sieht Schneider in dem Wettbewerb "eine zusätzliche Chance auf sich aufmerksam zu machen und sich bundesweit mit anderen Torjägern zu messen". Dass die Kanone Amateurkickern tatsächlich eine große Bühne bietet, zeigt Schneiders sportliche Zukunft. Seine massive Torausbeute hat zahlreiche höherklassige Vereine auf den Plan gerufen, darunter auch einige Sechst- und Siebtligisten. Wie Schneider nun verriet, wird er sich zur neuen Saison dem Siebtligisten SV Brackel 06 anschließen - das entspricht einem Sprung um vier Ligen nach oben. "Ich habe früher schonmal in der 6. Liga gespielt, von daher wird das Umfeld für mich nicht komplett neu sein, dennoch wird es eine Umstellung im Vergleich zur 11. Liga. Als Ziel habe ich mir zehn Tore vorgenommen", lautet das bodenständige Vorhaben des 94-Tore-Mannes.