Mit internem Aufstieg: Bruno Fernandes verlängert bei Manchester United

Manchester United hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Bruno Fernandes (27) vorzeitig verlängert - und den Portugiesen offenbar mit einer satten Gehaltserhöhung bedacht.

Wie der Verein am Freitagvormittag mitteilte, wurde Fernandes' Vertrag, der bisher bis 2025 lief, um ein Jahr bis Juni 2026 verlängert. Außerdem wurde eine Option auf ein weiteres Jahr vereinbart. "Wir haben so viele tolle Momente über die letzten Jahre geteilt, aber das Beste kommt noch - von mir und vom Team", kündigte der Portugiese in der Vereinsmitteilung an.

Britischen Medienberichten zufolge hat sich der Offensivmann seine Verlängerung bestens vergüten lassen. Dem "Guardian" zufolge steigt Fernandes in die Top drei des internen Gehalts-Rankings auf. In der vergangenen Woche hatte "The Athletic" berichtet, United werde die Bezüge des Spielmachers verdoppeln.

Fernandes war im Januar 2020 von Sporting Lissabon nach Manchester gewechselt und hatte sich direkt zu einem Leistungsträger aufgeschwungen. In der aktuellen Premier-League-Saison kommt er auf bislang neun Tore in 27 Spielen.