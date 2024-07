Mit Identität und Intensität: So plant Aufsteiger Zehlendorf

Die Feierabendfußballer von Hertha 03 Zehlendorf wollen in der neuen Liga ihre Fußspuren hinterlassen - auch wenn einige Herausforderungen warten.

Erstmalig in der Vereinsgeschichte ist Hertha 03 Zehlendorf in die seit 2012 bestehende Regionalliga Nordost des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) aufgestiegen. "Das ist für uns als Verein sehr wertvoll und das Ergebnis kontinuierlicher Arbeit nach einem klaren Konzept", sagt Hertha-03-Präsident Kamyar Niroumand, der seit 2003 im Amt ist.

Denn die Berliner setzen verstärkt auf den eigenen Nachwuchs und schafften den Sprung in die Regionalliga mit "80 Prozent Spielern aus Zehlendorf", so Niroumand. Zuletzt war die "kleine Hertha" zehn Jahre in Folge in der fünftklassigen Oberliga Nord unterwegs und machte nun den Aufstieg in die 4. Liga perfekt. Aus den 28 Partien in der Vorsaison holten die Hauptstädter 71 Punkte (22 Siege, fünf Remis, eine Niederlage), erzielten dabei 102 Treffer.

Es gilt, unsere Fußabdrücke in der Liga zu hinterlassen. Hertha-03-Coach Robert Schröder

"Wir wollen weiter in unserer Struktur, mit unserer Identität und Intensität spielen", so Hertha-03-Coach Robert Schröder. Dabei zählt für den Aufsteiger einzig und allein die Zielstellung Klassenerhalt, wie Schröder und Niroumand unisono sagen. Der 36 Jahre alte Hertha-03-Coach ist seit 2021 an der Seitenlinie aktiv und wird das Team auch in der neuen Saison zusammen mit den beiden Co-Trainern Timo Steinert (38) und Marcus Hoffmann (36) betreuen.

Zuvor spielte Schröder, der im Hauptberuf Lehrer ist, selbst für den Klub, ehe der Perspektivwechsel vor drei Jahren folgte. "Wir gehen in jede Partie als Außenseiter und können nur gewinnen. Es gilt, unsere Fußabdrücke in der Liga zu hinterlassen", so Schröder.

Kapitän nicht mehr dabei

Aus dem Kader des Vorjahres stehen Lenny Stein (28, Abwehr, wechselte zu BFC Preussen), Luis Millgramm (19, Rechtsaußen, SV Lichtenberg 47), Albert Millgramm (19, Linksaußen. 1. FC Magdeburg II), George Didoss (19, Mittelfeld, SV Babelsberg 03), Ismail Ceesay (21, Sturm, vereinslos) und Frank Zille (28, Sturm, pausiert) nicht mehr zur Verfügung. Vor allem der Verlust von Innenverteidiger und Kapitän Stein wirkt dabei schwer und muss ersetzt werden.

Als Neuzugänge präsentierte der Verein aus dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf bisher Gentuar Durmishi (22, Mittelfeld, kommt von Blau-Weiß Lohne), Karim-Joel Barry (20, Linksaußen, TuS Makkabi), Benjamin Nwatu (20, Sturm, RSV Eintracht 1949) und Gabriel Figurski Vieira (23, Mittelfeld, SV Lichtenberg 47).

"Wir sind noch auf der Suche nach einem erfahrenen Innenverteidiger und gucken nach Spielern für die offensive Flügelposition", so Schröder, der sich seit Ende Juni mit der Mannschaft in der Vorbereitung befindet. "Für uns ist es wichtig, frühzeitig den Kader zusammenzuhaben. Wir sind keine Profis und brauchen jede Einheit, um unsere Automatismen und Spielidee zu trainieren."

Heimpartien im Stadion Lichterfelde

Doch die Premierensaison in Liga vier hält für den Aufsteiger einige Neuerungen bereit. Während ein Großteil der Konkurrenz unter Profibedingungen trainiert, wird es in Zehlendorf weiter Feierabendfußball geben. Denn die Spieler gehen arbeiten oder studieren. Zudem werden die Berliner, deren Etat dem Vernehmen nach um etwa 30 bis 40 Prozent gesteigert wird, in der Hinrunde nicht im heimischen Ernst-Reuter-Sportfeld spielen können.

Denn die Heimspielstätte entspricht nicht den Anforderungen des NOFV - vor allem in der Thematik eines separaten Gästeblocks. Diesen gibt es noch nicht. Stattdessen wollen die Zehlendorfer die Heimpartien vorerst im rund fünf Kilometer entfernten Stadion Lichterfelde von Ligakonkurrent Viktoria Berlin austragen und hoffen auf eine Rückkehr in die eigentliche Heimspielstätte in der zweiten Saisonhälfte.

"Es ist ein nächster Schritt der Professionalisierung des Vereins. Für alle ist das eine Herausforderung", so der Vereinspräsident, während Schröder ergänzt: "Die Durchführung wird eine Herkulesaufgabe. Am Ende soll es aber nicht bei einer Regionalliga-Saison bleiben."