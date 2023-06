Mit hoher Ausstiegsklausel: Gündogans Barça-Wechsel offiziell

Nach sieben Jahren bei Manchester City inklusive Triple-Gewinn beginnt für Ilkay Gündogan in der kommenden Saison ein neues Kapitel: Sein Wechsel zum FC Barcelona ist nun perfekt. Doch Fragen bleiben.

Jetzt ist der Wechsel auch von beiden Vereinen bestätigt: Ilkay Gündogan verlässt Manchester City auf dem Höhepunkt und nach sieben äußerst erfolgreichen Jahren und wird in der kommenden Saison für den FC Barcelona auf dem Platz stehen. Wie die Katalanen am Montag bekanntgeben, erhält der ablösefreie deutsche Nationalspieler einen Vertrag bis 2025, der eine - in La Liga verpflichtende - Ausstiegsklausel in Höhe von 400 Millionen Euro enthält. Für Barça ist es der erste prominente Transfer in dieser Sommerpause.

Unklar ist allerdings noch, wie der Klub Gündogan im Rahmen des Financial Fair Play der Liga einschreiben will. Vizepräsident Eduard Romeu bekannte dieser Tage, dass der Klub weiter mit offiziell 1,35 Milliarden Euro verschuldet ist - dazu kommt noch der jüngst aufgenommene Kredit über 1,45 Milliarden für den Stadion-Umbau.

Muss der Vorstand auch bei Gündogan persönlich haften?

Die Klub-Opposition rechnet mit drei Milliarden Euro Schulden. Um Spieler wie Gavi, Ronald Araujo, Marcos Alonso und Sergi Roberto einzuschreiben, deren Verträge in der vergangenen Saison verlängert worden waren, muss der Vorstand zum 30. Juni eine persönliche Bürgschaft von sechs Millionen Euro bei La Liga hinterlegen - an diesem Mittwoch sollen die Vorstandsmitglieder zustimmen, das Projekt hat laut Romeu Priorität. Nicht ausgeschlossen, dass der Vorstand demnächst auch für Neuzugang Gündogan persönlich haften muss.

Bei ManCity, das den heute 32-Jährigen 2016 von Borussia Dortmund verpflichtet hatte, blickt der gebürtige Gelsenkirchener auf eine erfolgreiche Zeit zurück. Nachdem er Großteile seiner ersten Saison in Manchester aufgrund eines Kreuzbandrisses noch verpasst hatte, stieg er unter Trainer Pep Guardiola danach zum unangefochtenen Stammspieler auf.

Gündogan: "Einmal ein Blauer, immer ein Blauer"

In Manchester habe er sich "als Teil einer ganz besonderen Familie gefühlt", zitiert City den scheidenden Kapitän. "Ich hatte das Glück, in meiner Zeit hier so viele unvergessliche Momente zu erleben, und in dieser ganz besonderen Saison Kapitän zu sein, war das größte Erlebnis meiner Karriere." Gündogan dankte neben Klub, Fans und Teamkollegen "zuerst Pep: Dass ich so lange unter ihm spielen und von ihm lernen durfte, werde ich nie vergessen." Zu den Gründen für seinen Wechsel sagte Gündogan nichts. "Ich werde City immer in meinem Herzen tragen", schließt sein Statement. "Einmal ein Blauer, immer ein Blauer."

Insgesamt bestritt er wettbewerbsübergreifend 255 Spiele für die Skyblues, erzielte in dieser Zeit 54 Tore, darunter gerade in den vergangenen beiden Spielzeiten ganz entscheidende. Außerdem gewann er fünfmal die Meisterschaft in der Premier League - und hatte in der abgelaufenen Saison als Kapitän großen Anteil am ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte, der gleichzeitig das Triple bedeutete. Danach warben die Bosse vergeblich um eine Vertragsverlängerung. Und so verabschiedet sich Gündogan mit dem größten Erfolg seiner Karriere nun nach Barcelona.