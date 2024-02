Mit Havertz und Grimaldo: Wo stehen die Future Stars aus FIFA 19 heute?

Trent Alexander-Arnold - LV - FC Liverpool - 86 GES

Mit der Prognose, dass Alexander-Arnold ein Star wird, lag EA SPORTS ganz und gar nicht daneben. Mittlerweile ist der 25-Jährige hinten rechts bei den Reds gesetzt. In FIFA 20 und 21 wurde er sogar ins Team of the Year gewählt. kicker eSport/EA SPORTS