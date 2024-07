Mit Hansen und Landin: Dänemark gibt Olympia-Kader bekannt

Nikolaj Jacobsen hat sich festgelegt: der 18-köpfige Kader von Dänemark für die Olympischen Spiele in Paris stehen fest. Mit Mikkel Hansen und Niklas Landin können zwei Spieler, die im Sommer ihre Karriere beenden, nochmal eine Medaille holen, während ein junger Spieler sein Debüt auf olympischem Parkett feiert.

Nur 14 Spieler dürfen die Nationaltrainer der teilnehmenden Mannschaften am olympischen Handballturnier nominieren. Dänemarks Cheftrainer Jacobsen wird in Paris auf 12 Spieler vertrauen, die die Silbermedaille bei der Handball-EM in Deutschland im Januar geholt haben. Mit den beiden Aalborg Spielern Thomas Arnoldsen und Mads Hoxer komplettieren zwei junge Talente Dänemarks Kader.

"Ich habe mir die Herausforderungen angesehen, denen wir bei der Europameisterschaft gegenüberstanden, und unsere Gegner berücksichtigt", beschrieb Jacobsen in einer offiziellen Verbandsmeldung seine Überlegungen in Bezug die Kaderbesetzung.

"Und dann geht es darum, einige Spieler zu finden, die acht Spiele in nur 16 Tagen absolvieren können, wenn sie aus einer extrem langen Saison kommen und wir nur 14 Mann zur Verfügung haben", führte der Cheftrainer mit Blick auf die Belastung bei Olympia aus.

Sechs Bundesliga-Profis nominiert

Mit Niklas Landin und Mikkel Hansen erhalten zwei verdiente Spieler nochmal eine Chance eine Medaille mit der Nationalmannschaft zu gewinnen. Während Hansen nach Olympia seine Profi-Karriere beendet, setzt Landin seine Karriere auf Klubebene fort (wir berichteten). Neben den 14 gesetzten Spielern ernannte Jacobsen mit Kevin Møller, Lasse Andersson und Lukas Jørgensen auf drei Bundesligaspieler als Reservespieler.

Insgesamt sechs Bundesliga-Profis haben den Sprung in den finalen Olympia-Kader von Dänemark geschafft. Die SG Flensburg-Handewitt stellt dabei mit drei Spielern den größten Block. Mit Magnus Landin vom THW Kiel, Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin und Magnus Saugstrup vom SC Magdeburg sind Spieler von drei weiteren Bundesligaklubs vertreten.

Wenn sich das Team am 8. Juli in Helsingør zur nächsten Phase der Vorbereitung trifft, wird auch Hans Lindberg zur dänischen Mannschaft für die verbleibenen Tage der Vorbereitungen stoßen. Der Außenspieler hatte den Auftakt der Vorbereitungen verpasst. Im Vorfeld von Olympia wird Dänemark zwei Testspiele (16. und 18. Juli) gegen Argentinien bestreiten.

Der Kader von Dänemark für Olympia

Nr. Name Pos. Geb. Verein 1 Niklas Landin TW 19.12.1988 Aalborg Håndbold 12 Emil Nielsen TW 10.03.1997 FC Barcelona/ESP 20 Kevin Möller* TW 20.06.1989 SG Flensburg-Handewitt/GER 4 Magnus Landin LA 20.08.1995 THW Kiel/GER 7 Emil Jakobsen LA 24.01.1989 SG Flensburg-Handewitt/GER 3 Niclas Kirkelökke RR/RA 26.03.1994 SG Flensburg-Handewitt/GER 21 Henrik Möllgaard RL/KM 02.01.1985 Aalborg Håndbold 24 Mikkel Hansen RL 22.10.1987 Aalborg Håndbold 28 Lasse Andersson* RL 11.03.1994 Füchse Berlin/GER 43 Simon Pytlick RL 11.12.2000 SG Flensburg-Handewitt/GER 11 Rasmus Lauge RM 20.06.1991 Bjerringbro-Silkeborg/DEN 42 Thomas Arnoldsen RM 11.01.2002 Aalborg Håndbold 19 Mathias Gidsel RR 08.02.1999 Füchse Berlin/GER 38 Mads Hoxer RR 06.12.2000 Aalborg Håndbold 15 Magnus Saugstrup KM 12.07.1996 SC Magdeburg/GER 25 Lukas Jörgensen* KM 31.03.1999 SG Flensburg-Handewitt/GER 34 Simon Hald KM 28.09.1994 Aalborg Håndbold

Mit * markierte Spieler sind als Reservespieler gemeldet

bec

Der Reserve-Kader von Dänemark für Olympia