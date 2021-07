Mit Haaland-Vergleich: Wie Leipzig-Trainer Marsch Brobbey überzeugte

Der Start von Brian Brobbey in Leipzig verlief holprig. Am Montag stieg der Neuzugang von Ajax Amsterdam aber in das Mannschaftstraining der Sachsen ein. Und sprach darüber, wie RB-Coach Jesse Marsch bei ihm Überzeugungsarbeit leisten musste.

Brian Brobbey am Montag im Trainingslager Leipzigs in Saalfelden. imago images/Picture Point LE

Denn nach dem Wechsel von Julian Nagelsmann zu Bayern München kamen bei Brobbey und seinem Umfeld Zweifel auf. "Es war komisch. Er hatte mir gesagt, dass er bleibt und dann entschied er zu gehen", sagte Brobbey zum Abgang von Nagelsmann, der ihn im Frühjahr nach Leipzig gelotst und als "Mini-Lukaku" gelobt hatte.

Marschs Kabinenansprache gegen Liverpool hat Brobbey beeindruckt

Doch dann trat Nagelsmanns Nachfolger Marsch in Aktion. Der US-Amerikaner fuhr persönlich nach Amsterdam und telefonierte auch oft mit Brobbey. Und hatte das richtige Argument auf seiner Seite. "Er hat mir gesagt, dass er auch Erling Haaland in Salzburg besser gemacht hat und dasselbe für mich tun könne", sagte Brobbey am Montag im Teamhotel der Sachsen während des Trainingslagers im österreichischen Saalfelden.

Deswegen ist Brobbey mittlerweile auch "glücklich, Spieler von RB Leipzig zu sein." Zumal er auch von den Qualitäten von Marsch überzeugt ist. Er habe nach seinem zukünftigen Coach gegoogelt und besonders die Kabinenansprache vor dem Champions-League-Spiel mit Salzburg gegen den FC Liverpool habe ihn beeindruckt. Danach stand für ihn fest, dass Marsch ein sehr guter Trainer für ihn sei.

Seit Montag im Mannschaftstraining

Dem er seit Montag auch seine Stärken zeigen kann. Denn am ersten kompletten Tag im Trainingslager der Leipziger in Saalfelden (Österreich) stieg Brobbey in das Teamtraining der Sachsen ein. In den letzten zwei Wochen hatte er wegen eines Muskelfaserrisses lediglich individuelle Einheiten absolvieren können.