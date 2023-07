Mit Gvardiol und Gast: RB Leipzig startet ins Trainingslager

Mit 29 Spielern ist RB Leipzig am Donnerstag ins Trainingslager nach Bruneck in Südtirol gereist. Mit dabei: Josko Gvardiol, dessen Wechsel zu Manchester City am Mittwochabend schon irrtümlich als fix gemeldet wurde, sowie die jüngsten Zugänge Xavi Simons und El Chadaille Bitshiabu. Ferner ist ein unerwarteter Trainings-Gast dabei.

Aus dem Trainingslager von RB Leipzig in Bruneck in Südtirol berichtet Andreas Hunzinger

Weil der etatmäßige Torwart Nummer 1 Peter Gulacsi nach seinem im Oktober 2022 erlittenen Kreuzbandriss momentan nur Teile des Torwarttrainings absolvieren kann und der junge Timo Schlieck (17) wegen Knieproblemen in Leipzig geblieben ist, gehört überraschend Örjan Nyland in Bruneck zur Trainingsgruppe der Sachsen. Der 32 Jahre alte Norweger war in der vergangenen Saison nach der Verletzung von Gulacsi von den Leipzigern verpflichtet worden und im restlichen Saisonverlauf die Nummer 2 hinter Gulasci-Stellvertreter Janis Blaswich.

Nyland trainiert auf eigene Verantwortung

Der norwegische Nationalkeeper bestritt für RB dabei drei Partien: in der Liga am 12. Spieltag gegen Bayer Leverkusen (2:0) und am 34. Spieltag gegen Schalke 04 (4:2) sowie im DFB-Achtelfinale gegen die TSG Hoffenheim (3:1). Nach Saisonende hatte Nyland - mit Blick auf seine Chancen im Nationalteam - RB wieder verlassen wollen, bis dato hat der 1,92 Meter große und 90 Kilo schwere Torwart aber noch keinen neuen Klub gefunden. Deswegen hat Nyland, der sich derzeit ohnehin in Südtirol aufhielt, bei RB angefragt, ob er während des Trainingslagers mittrainieren kann. Die Leipziger haben dem Wunsch entsprochen, Nyland ist somit - auf eigene Haftung indes - dabei.

Simakan im Sonderurlaub

Mitgeflogen nach Bruneck sind neben dem zuletzt verliehenen Verkaufs-Kandidaten Ilaix Moriba auch die Nachwuchsakteure Aris Bayindir (16, Mittelfeld), Lenny Hennig (17, Abwehr), Sammy Samuel Mohammad (18, Abwehr) und Ferando Dickes (15, Tor). Mohamed Simakan saß dagegen am Donnerstag nicht im Flieger. Der Verteidiger hat seinem Einsatz für Frankreich bei der U-21-EM noch Urlaub und wird ins Trainingslager nachreisen. Alexander Sörloth, in der vergangenen Saison an Real Sociedad San Sebastian ausgeliehen, ist derweil freigestellt, um Vertragsgespräche zu führen. An dem Norweger sollen Klubs aus Spanien interessiert sein.

In Bruneck will Trainer Marco Rose, der die erste Einheit am frühen Donnerstagabend auf zwei Stunden ansetzte, die Schwerpunkte auf das Zusammenwachsen der Mannschaft legen. "Wir haben schon ein paar neue Spieler. Es wichtig, dass wir uns als Team finden, dass wir uns kennenlernen und Spirit entwickeln", betont der 46-Jährige. Hinzu kommen "natürlich auch inhaltliche Themen", so der RB-Coach, "wobei wir dieser Trainingslager gar nicht so sehr durchstrukturiert haben, was die Themenbereiche betrifft, weil wir natürlich auch nicht mehr so viel Zeit haben."

Rose will "noch draufpacken"

Rose und sein Stab haben bei der Auswertung der vergangenen Spielzeit "schon ein paar Statistiken gefunden, bei denen wir sagen: Dass passt eigentlich zu unserem Spiel, da könnten wir noch draufpacken". Obwohl der Leipziger Trainer im Spiel des Pokalsiegers noch manchen Verbesserungebedarf sieht und mit seinem Team mindestens das Level der vergangenen Saison erreichen will, steht für ihn die entscheidende Prämisse für die neue Runde schon fest: "Wir schreiben uns auf die Fahne, dass wir Fußballspiele gewinnen wollen, und zwar möglichst viele."

Im Rahmen des Camps wird RB drei Testspiele bestreiten: am kommenden Dienstag (18 Uhr) gegen Udinese Calcio sowie am 28. Juli bei einem Kurz-Turnier gegen Werder Bremen (14.30 Uhr) gegen Ipswich Town (15.45 Uhr)