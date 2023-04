"Mit gutem Gefühl ins Rückspiel“: Leverkusens Serie endet, das Selbstbewusstsein bleibt

Nach sieben Siegen in Folge endete beim 1:1 gegen Saint-Gilles eine lange Serie von Bayer 04 Leverkusen. Dennoch bleibt die Werkself für das Rückspiel positiv gestimmt - auch dank ihres Torschützen.

Im April läuft es bislang für Florian Wirtz, der nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr erst seit Januar wieder für die Werkself am Ball ist - und im Saisonendspurt immer wichtiger wird. In den jüngsten beiden Bundesligaspielen gegen Schalke (3:0) und Frankfurt (3:1) überzeugte er mit einem Tor (gegen Schalke) und zwei Assists (Frankfurt), die ihn gepaart mit seiner herausragenden Leistung zum Spieler des Tages machten.

Alle Augen also auch im Viertelfinale der Europa League auf den 19-Jährigen, der gegen Saint-Gilles allerdings wie die gesamte Offensive der Werkself einen schweren Stand hatte, die kompakte Abwehr der Belgier nur selten überwinden konnte. "Im letzten Drittel haben wir vor allem in der ersten Halbzeit zu viele Pässe verloren", stellte daher auch Trainer Xabi Alonso nach dem 1:1 bei "RTL" fest.

Torschütze Wirtz: "Am Ende können wir glücklich sein"

Kurz nach der Pause geriet seine Werkself durch Victor Boniface (51.) zunächst in Rückstand. Doch in der Schlussphase kam dann eben doch wieder Wirtz und brachte mit seinem Distanzschuss Leverkusen zu einem letztlich verdienten Remis. "Am Ende können wir glücklich sein, dass wir wenigstens ein Unentschieden bekommen haben. Wir hätten uns natürlich eine bessere Ausgangslage für das Rückspiel erhofft", so der Torschütze selbst nach dem Spiel.

Dennoch ist für das Rückspiel gegen zähe Belgier, an denen sich in der Runde zuvor Union Berlin die Zähne ausgebissen hatte, noch alles möglich. "Wenn wir mit einem 0:1 nach Belgien fahren, müssen wir es anders angehen. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mit einem guten Gefühl ins Rückspiel", sagte etwa Robert Andrich, auch sein Trainer klingt sehr überzeugt von seiner Mannschaft. "Wir haben diesen Wunsch, die Leidenschaft, das Halbfinale zu erreichen. Alles kann passieren. Heute das Spiel war eine super Vorbereitung für nächste Woche", so Xabi Alonso.

"Wir werden im Rückspiel gewinnen"

Der Spanier hat auch gesehen, wie schwer der Zweitplatzierte der belgischen Liga zu knacken ist. "Es wird hart, das Halbfinale zu erreichen, die Tickets gibt es von der UEFA nicht umsonst", stellt er fest. Dennoch wird sich die Werkself in einer Woche auch in Anderlecht nicht verstecken, Wirtz ist sich gar sicher: "Wir werden im Rückspiel gewinnen". Damit das klappt, muss auch der Youngster wieder liefern.