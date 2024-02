Mit Grüner-Ersatz: Tabellenführer Potsdam trifft auf Dessau-Rosslau

Der Zweitliga-Tabellenführer VfL Potsdam trifft am heutigen Freitagabend (16. Februar, 19 Uhr) in der MBS Arena auf den Dessau-Rosslauer HV 06.

Das letzte Ost-Derby gewannen im September die "Adler" mit 27:20 vor rund 1.590 Zuschauern in der Anhalt-Arena. "Natürlich sind die Dessauer, nachdem sie zuvor eine überragende Saison gespielt haben, im letzten Jahr aus dieser maximalen Emotion aufgrund zahlreicher Verletzungen, ein Stück zurückgefallen", so VfL-Trainer Bob Hanning.

Hanning: Dessau gehört da unten nicht hin

Dessau steht derzeit auf Platz 15. "Sie haben aber ein tolles Team, mit Timo Löser einen der besten Halblinken der Liga, mit Ambrosius einen tollen Torhüter. Das ist einfach eine gute Handball-Mannschaft, die so weit unten in der Tabelle nicht hingehört", so Hanning vorab im Talk in Town.

"Wenn du aufsteigen willst, musst du Heimspiele gewinnen. Wir wollen den Gegner nicht größer reden, als er ist. Trotzdem wissen wir, dass wir absolut ans Maximum gehen müssen, wenn wir gewinnen wollen", so der VfL-Trainer.

Marvin Siemer soll Tim Grüner ersetzen

Mit Marvin Siemer wird bei den Potsdamern ein bekanntes Gesicht im Kader stehen. Der 2004 geborene Linksaußen, der seit 2020 bei den Füchsen II spielt, absolvierte bereits im vergangenen Jahr einige Spiele für den VfL Potsdam.

Ab dieser Woche ist er per Ausleihe mit Zweifachspielrecht für die "Adler" im Einsatz und soll die Lücke schließen, die Tim Grüner mit seinem Wechsel nach Balingen hinterlassen hat.

Roosna erwartet viel Tempo

Laut VfL-Kapitän Karl Roosna dürfen sich die Fans auf ein temporeiches Spiel einstellen. "Die Dessauer sind nach Verletzungspech in den letzten Monaten wieder vollzählig und sind sehr eingespielt. Es wird auf jeden Fall ein Spiel, bei dem beide Seiten viel Tempo machen werden."

Ähnlich sieht das Max Beneke: "Ich denke, dass Dessau wieder viele Fans mitbringen wird. Und auch die Spieler ihre Erfahrung und Emotionalität mit in die Abwehr bringen werden".