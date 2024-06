Mit großer Host-City-EM: Gaming-Woche beim Dortmunder Fanfest

Dortmund veranstaltet als eine der Host Citites der EURO 2024 derzeit sein eigenes EM-Fanfest. Im Juli werden die Feierlichkeiten um Gaming-Höhepunkte erweitert - inklusive großem Sechs-Städte-Turnier in FC 24.

Die EM-Fanfeste der insgesamt zehn deutschen Host Citites begleiten die Europameisterschaft 2024 durch ein buntes Rahmenprogramm. In Dortmund wird im Juli auch der virtuelle Rasen bespielt: Vom 8. Juli bis zum 14. Juli, dem Tag des EM-Finals, glühen die Controller in der Esports Area der Fan Zone am Friedensplatz - mitten im Herzen der Stadt.

Beauftragt wurde mit der eSport-Implementierung die Agentur "Playerone", deren Gründer und Geschäftsführer Guido Thiemann sich begeistert vom Dortmunder Weg zeigt: "Digitaler Fußball passt perfekt in diesen Rahmen und wird den zu erwartenden täglich rund 10.000 Besucherinnen und Besuchern einen abwechslungsreichen Mehrwert bieten."

So ähnlich soll sie aussehen, die Esports Area in Dortmund. Playerone

Schon am zweiten Tag der Gaming-Woche rücken die Host Cities in den Vordergrund: Dortmund misst sich mit fünf anderen Städten. Am 9. Juli kommt es ab 16 Uhr zum "ersten Host-City-übergreifenden E-Fußballturnier". In EA SPORTS FC 24, das den offiziell lizenzierten EURO-Modus enthält, treten nebst Dortmund auch Berlin, München, Düsseldorf, Frankfurt und Gelsenkirchen an.

Virtuelles Aufleben des Revierderbys? Deutscher Klassiker auf dem Pixel-Rasen? Alles möglich beim intensiven eSport-Wettkampf, der sich bis in die Abendstunden hinein erstrecken soll. Ihr könnt dabei sein und zusehen - oder gleich selbst an den Spielstationen mitzocken!

Dortmund gegen München in der Gruppenphase

Die je zwei Vertreter werden im Vorfeld des FC-24-Wettbewerbs von den Städten selbst ermittelt - alle sechs Host Citites führen eine Qualifikation durch. Ausgetragen wird das Host-City-Turnier im 2vs2-Format - Teamfähigkeit ist zur EURO 2024 auch auf dem digitalen Grün gefragt. Die Partien werden live auf Twitch gestreamt und können somit nicht nur von den Besuchern vor Ort, sondern von Zuschauern aus ganz Deutschland verfolgt werden. Begleitet wird die Übertragung von zwei professionellen FC-Kommentatoren.

In Gruppe A der Vorrunde treffen Dortmund, München und Frankfurt aufeinander. Gruppe B beherbergt Gelsenkirchen, Berlin und Düsseldorf. Jede Stadt bekommt es einmal mit jeder anderen Host City derselben Gruppe zu tun. Ein Unentschieden beschert einen Punkt, ein Sieg derer drei - Verlierer gehen leer aus. Die beiden besten Teams ziehen jeweils ins Halbfinale ein, wo die Gewinner bei Remis nach 90 Ingame-Minuten über Verlängerung und anschließend Elfmeterschießen gefunden werden.

Eine Sonderregel zum Teilnehmerfeld besagt, dass keine Profis der abgelaufenen VBL-Saison und keine FC-24-Spieler mit Vertragsverhältnis bei einem Klub der Bundesliga und 2. Bundesliga antreten dürfen.

Erst eFootball-Finale, dann EM-Finale in Berlin

Zu gewinnen ist ein exklusives Erlebnis im Rahmen der EM 2024: ein Finalwochenende in Berlin, bei dem auch die Turniersieger ausgespielt werden. Übernommen und organisiert werden An- wie Abreise sowie die Unterkunft der vier Finalisten. Diesen spendiert adidas einige Produkte - und die Location zum Endspiel des Städte-Wettkampfs: die EA FC 24 x adidas Gamebox im "Home of adidas Football" vor dem Reichstagsgebäude. Für das EURO-Finale erhält das erfolgreiche eSport-Quartett reservierte Sitzplätze in der "Public Viewing"-Area.

Damit wird den Finalisten am Controller die Gelegenheit verschafft, die Entscheidung der EURO 2024 vom realen Rasen "in einer einmaligen Atmosphäre" zu verfolgen. Laut Veranstalter sei die Host-City-EM "ein Beispiel für die wachsende Bedeutung des eSports und die Möglichkeit, sportliche Wettbewerbe auf digitale Plattformen zu übertragen". Unterstützt wird Dortmund bei der Organisation und Ausrichtung durch das Eventteams der Host City Frankfurt.

Gespickt wird die Gaming-Woche am Friedensplatz mit etlichen Möglichkeiten, die eigenen Zocker-Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, darüber hinaus auch mit einiger Starpower. Bei weiteren Veranstaltungen rund um das digitale Leder - auch unter Beteiligung von kicker eSport - werden bekannte Content Creator und hochkarätige eSportler in der Esports Area aufschlagen. Einmal mit oder gegen Profis zocken - das Dortmunder EM-Fanfest macht es möglich. Die Infos zu den weiteren Events folgen in Kürze.