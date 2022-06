Mit Götze und Alario: Eintracht startet in die Vorbereitung

Mehrere Hundert Fans von Eintracht Frankfurt pilgerten am Dienstag zum Waldstadion, um Mario Götze erstmals als Adlerträger zu sehen. Trainer Oliver Glasner steht derweil vor einem Luxusproblem: Er hat zu viele Spieler.

"Wenn heute keiner vom Laufband fällt, sind alle wie geplant morgen auf dem Rasen", betonte Oliver Glasner am Montag. Letztlich hatten alle Akteure die Leistungstests unbeschadet überstanden, sodass 21 Feldspieler und drei Torhüter am Dienstagvormittag vor den Augen der Eintracht-Anhänger den Rasen betraten.

Die ersten Schritte der namhaften Neuzugänge Mario Götze und Lucas Alario konnten dabei beobachtet werden. Die bekanntesten etablierten Kräfte fehlten hingegen noch. Filip Kostic und Kevin Trapp bekamen den längsten Urlaub gewährt und werden erst am 7. Juli zurück in der Mainmetropole erwartet. Daichi Kamda startet am 5. Juli wieder ins Geschehen. Ein Tag zuvor ist der reguläre Trainingsauftakt der Nationalspieler, bei dem Djibril Sow, Kristijan Jakic, Ajdin Hrustic, Almamy Toure, Ansgar Knauff, Jens Petter Hauge und Faride Alidou einsteigen.

Ich kann nicht 15 gegen 15 spielen. Oliver Glasner

Dann werden in Summe 30 Feldspieler im Training sein. Aus Sicht von Glasner etwas viel. "Wenn alle fit sind und wir im Training elf gegen elf spielen, müsste ich acht Spielern sagen: Ihr beschäftigt euch jetzt anders. Das finde ich für die Spieler immer unangenehm. Die möchten sich ja auch zeigen. Ich kann aber nicht 15 gegen 15 spielen", erklärt der Österreicher. "Wenn wir 22, 23 Feldspieler haben, jede Position doppelt besetzt ist und ein paar junge Spieler dazu - dann würde das prinzipiell ausreichen."

Glasners Anspruch: Weniger Gegentore, mehr Tore

Zwingen kann Glasner potenzielle Verkaufskandidaten aber nicht, die Eintracht zu verlassen, wie er betont. "Die Spieler haben einen gültigen Vertrag. Da ist die Frage, wie man damit umgeht: Entweder sagt man: Ich bleibe unabhängig von der sportlichen Situation hier - oder ich suche eine neue Herausforderung, wo ich vielleicht mehr Spielzeit bekomme."

Mit dem Personal, das mit Glasner gemeinsam in die Saison gehen wird, hat der 47-Jährige klare Pläne: "Ich will, dass wir besser werden. Ich will, dass wir weniger Gegentore bekommen. Ich will, dass wir häufiger zu null spielen. Ich will, dass wir mehr Tore schießen. Das ist mein Anspruch. So gehen wir in jede Trainingswoche."

Dann sieht der Trainer des amtierenden Europa-League-Champions sein Team gut gerüstet, um die Saisonziele zu erreichen. Die lauten: "Die Champions-League-Gruppenphase überstehen, in der Bundesliga um die internationalen Plätze mitspielen und im Pokal weiter kommen als zuletzt." Mit Blick auf das Erstrunden-Aus bei Waldhof Mannheim im Vorjahr ergänzte Glasner schmunzelnd: "Weniger geht da ja auch nicht."