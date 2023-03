Mit Glück und Saad: Pauli-Reserve weiter im Aufwind

Auf dem Weg aus dem Keller: Der FC St. Pauli II bezwingt auch Spitzenreiter VfB Lübeck und hofft auf den Klassenerhalt.

Überraschung geschafft - aber noch nichts erreicht! Auch nach dem 2:1 gegen Spitzenreiter VfB Lübeck bleibt der Nachwuchs des FC St. Pauli auf einem Abstiegsplatz. Gäste-Trainer Lukas Pfeiffer konstatierte allerdings: "In dieser Verfassung spielt St. Pauli nicht wie ein Abstiegskandidat."

In der Tat zeigen die personell verstärkten Braun-Weißen seit der Winterpause ein anderes Gesicht. In den sechs Partien gab es nur eine Niederlage, und inzwischen hat das Team auch dank einer stabileren Abwehr das nötige Selbstbewusstsein, um selbst so ein Spiel zu gewinnen. "Insgesamt war der Sieg verdient, auch wenn wir das nötige Spielglück auf unserer Seite hatten", kommentierte Trainer Elard Ostermann. Für den 54-Jährigen war der Erfolg auch deshalb ein besonderer, da er eine Lübecker Vergangenheit als Spieler hat: In der Saison 1991/92 war er am Titelgewinn in der Verbandsliga beteiligt.

Fußballerische Höhepunkte gab es auf beiden Seiten nur wenige, dafür brannte es bei jeder Standardsituation lichterloh im St-Pauli-Strafraum. So war es kein Wunder, dass der VfB nach einem Eckball von Tarik Gözüsirin von links in Führung ging, als Abräumer Florian Egerer mit dem Kopf aus acht Metern erfolgreich war. Auf der Gegenseite hatte lediglich Robin Müller eine Torchance.

Mit eigenen Mitteln geschlagen

Nach der Pause agierte St. Pauli mutiger in der Offensive und konnte sich auf Profi-Leihgabe Elias Saad verlassen. Allein der Ausgleichstreffer des 23-Jährigen war das Eintrittsgeld wert, als er den zaudernden Robin Kölle mit einer Bewegung stehen ließ und den Ball ansatzlos in den langen Winkel drosch. Und letztlich wurde der VfB Lübeck mit den eigenen Mitteln geschlagen: per Standard. Der gerade eingewechselte John Posselt holte einen Eckball heraus, den Alexander Lungwitz auf den Kopf von Franz Roggow zirkelte, der aus sechs Metern einnickte.

"Plötzlich liegt man 1:2 zurück, und man fragt sich, wie das zustanden kommen konnte", schüttelte VfB-Coach Pfeiffer den Kopf. Sein Team konnte den Schalter nicht mehr umlegen, es fehlten die spielerischen Mittel. Chancen gab es dennoch, besonders in der Nachspielzeit. Aber weder Plumes Schuss noch Hovis Kopfball fanden den Weg ins Tor.

St. Pauli kletterte auf Rang 15 und ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Welch Talent und Potenzial in der Mannschaft steckt, hat sie mit nun drei Siegen und einem Remis gegen die beiden Titelanwärter Lübeck und Teutonia 05 unter Beweis gestellt. Für den Klassenerhalt reicht die Momentaufnahme bei dem schwierigen Restprogramm allerdings noch lange nicht.