Mit Gier: Eichner will "in die Welt des Gegners eintauchen"

Der Karlsruher SC hat jüngst seine Sieglos-Serie beendet, nun geht's mit breiter Brust ins Baden-Derby zum SV Sandhausen.

Karlsruhes Cheftrainer Christian Eichner will im Baden-Derby in Sandhausen nachlegen. IMAGO/Eibner

Nach zuvor acht Partien ohne einen Dreier feierte der Karlsruher SC am vergangenen Wochenende einen 2:1-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth. Und das nach Rückstand und rund 70 Minuten Unterzahl - der erste Sieg der Badener seit Oktober 2022.

Jetzt geht es für das Team von Cheftrainer Christian Eichner am Sonntag zum SV Sandhausen (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Der KSC könnte sich beim direkten Konkurrenten im Abstiegskampf Luft verschaffen. Das Team vom Wildpark hat als Tabellen-12. nur drei Zähler Vorsprung auf den Vorletzten Sandhausen.

"Auf die Gier, die Bereitschaft kommt es an"

"In Sandhausen darf man nicht erwarten, dass man spielerisch einfach so durchkommt. Wir brauchen unser fußballerisches Rüstzeug, müssen aber auch in die Welt des Gegners eintauchen", sagt Eichner vor dem Baden-Derby. "Die Basis ist unsere Haltung. Auf diese Gier, diese Bereitschaft kommt es an, um Gersbecks Tor zu schützen."

Personell kann der Trainer wieder mit Daniel Brosinski planen, der dem KSC erstmals in der Rückrunde zur Verfügung steht. Der 34-jährige Abwehrspieler, im Januar vom 1. FSV Mainz 05 gekommen, hat seine muskuläre Verletzung auskuriert und trainierte wieder mit dem Team.

Kobald wird den gesperrten Ambrosius ersetzen

Verzichten müssen die Badener auf den 24-jährigen Abwehrhünen Stephan Ambrosius, der gegen Fürth Gelb-Rot sah. Christoph Kobald wird ihn ersetzen. Dieser lieferte als Lückenfüller bisher immer einen guten Job ab. Ob diese Konstanz auf hohem Niveau dazu führt, dass der 25-Jährige, der seit 2018 beim KSC spielt und dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft, ein neues Angebot erhält? Der gebürtige Wiener bleibt gelassen, weiß um seine Form und das Interesse anderer Klubs.

Eichner rechnet mit großer Unterstützung von den Rängen: "Wir hoffen, dass unsere Fans in Sandhausen wieder eine Heimspiel-Atmosphäre kreieren." Der Gästeblock ist restlos ausverkauft.