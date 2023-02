Mit Geschlossenheit und einem Senkrechtstarter: BVB U 19 ist in Schottland gefordert

Borussia Dortmunds U 19 startet mit einer komplizierten Aufgabe ins Pflichtspieljahr 2023: In Schottland trifft der BVB auf den Hibernian FC - und setzt aufs Kollektiv. Die individuelle Qualität hat im Vergleich zum Vorjahr nachgelassen.

Nnamdi Collins soll die U 19 von Borussia Dortmund in der Youth League in Schottland unterstützen. IMAGO/Patrick Ahlborn

Die Uhren ticken in diesem Jahr ein wenig anders. War die U 19 von Borussia Dortmund 2021/2022 personell noch "herausragend" besetzt, wie Trainer Mike Tullberg sagt, ist das diesjährige Aufgebot schwächer. Es ist zweifelsfrei sehr gut, aber nicht exzellent. Dass Jamie Bynoe-Gittens und Tom Rothe inzwischen zum Profi-Kader gehören, sorgt intern für Freude, senkt aber die Klasse der Tullberg-Elf - ebenso, dass Bradley Fink nicht mehr für die Borussia, sondern für den FC Basel stürmt. Unter anderem mit diesem Trio schaffte es der BVB in der vergangenen Saison ins Youth-League-Viertelfinale - und damit so weit, wie keine andere Dortmunder U 19 zuvor.

In dieser Spielzeit hat es die Borussia immerhin schon mal in die Play-offs gebracht, steht nur einen Schritt vor dem Achtelfinale. Wenn der BVB in Schottland am Dienstag (20 Uhr) auf den Hibernian FC trifft, wird er sich indes weniger auf seine individuelle Klasse als auf sein gutes Kollektivverhalten fokussieren.

"Dass wir nach den ersten drei Youth-League-Spielen, in denen wir nur einen Punkt holen konnten, trotzdem weitergekommen sind", bekräftigt Tullberg gegenüber dem kicker, "hatte viel mit Konzentration und Geschlossenheit zu tun". Diese Stärken, so der Trainer, müssten seine Youngster auch diesmal wieder zeigen.

Optimierungsbedarf in der Offensive

Gefragt sind dann verschiedene Talente: Zum Beispiel Nnamdi Collins, der unlängst in die U 23 hochgezogen wurde, gut in die 3. Liga fand und in Diensten der U 19 das Abwehrzentrum sichern und im Aufbau helfen soll. Prince Aning, im Sommer von Ajax Amsterdam gekommen und in der U 23 noch mit Anpassungsproblemen, hat derweil den Auftrag, über die linke Seite für Tempo und Durchbrüche zu sorgen. Und Göktan Gürpüz, in der Youth-League-Gruppenphase beim 3:3 gegen Manchester City mit zwei herrlichen Distanztoren, soll in den Halbräumen aufdrehen und Chancen kreieren, die wiederum Julian Rijkhoff oder Paris Brunner verwerten könnten.

Coach Tullberg, der sich wohl auf rund 10.000 Zuschauer freuen darf, ist jedenfalls überzeugt: "Wir werden in der Lage sein, die ersten beiden Reihe zu überspielen - dann wird es darum gehen, gegen die Fünferkette Lösungen zu finden, vor allem in den Halbräumen." Wobei auch die Absicherung bei Ballverlust gegen die Schotten elementar sei. "Sie sind durch Konterspiel und gefährliche Standards weitergekommen", sagt Tullberg und hebt den Angriff hervor: "Die drei besten Spieler sind die drei offensiven Akteure. Sie sind grundsätzlich in der 5-2-3-Formation angetreten, wobei sie die drei Offensiven für Kontersituationen vorne gehalten haben."

Sein Team müsse also "dringend vermeiden, defensiv in Gleichzahl oder Unterzahl zu kommen" , brauche stattdessen ein effektives Pressing und eine gute Restverteidigung, so Tullberg, den es jedoch nicht überraschen dürfte, sollte seine Mannschaft diesen Teil der Aufgabe zu seiner Zufriedenheit erfüllen.

"Vorne fehlen uns in diesem Jahr ein paar Tore, dafür stehen wir defensiv sehr stabil", erklärt der Coach doch völlig korrekt und verweist auf die vergangenen sechs Pflichtpartien, die der BVB allesamt gegentorfrei abschloss. Der Fokus fällt dementsprechend auf den Angriff, in dem zuvorderst ein Top-Talent aus den Niederlanden und ein junger Senkrechtstarter für Treffer sorgen sollen.

Brunner benötigt "größeres Verständnis für das Spiel und seine eigenen Waffen"

Rijkhoff (18) kam im Januar 2021 von Ajax Amsterdam, ist 1,83 Meter groß, eher filigran und technisch stark. Unlängst gab der BVB bekannt, langfristig mit dem Top-Talent verlängert zu haben. Tullberg sagt: "Gegen City hat er als falsche Neun super gespielt. In anderen Duellen, wo vor allem Körperlichkeit gefragt war, hat er noch manchmal seine Probleme - daran muss er arbeiten. Klar ist aber: Wir brauchen seine Tore." In der Youth League sind es bisher drei. Damit steht Rijkhoff in der internen Hitliste auf Position eins - gemeinsam mit Kollege Brunner (16), der ebenfalls dreifach traf.

Senkrechtstarter mit Verbesserungspotenzial: Paris Brunner IMAGO/Patrick Ahlborn

Brunner ist der Senkrechtstarter bei der Borussia, wurde erst im vergangenen September aus der U 17 in die U 19 befördert und machte mit seinem 1:0-Kopfballtor in Kopenhagen den Einzug in die Play-offs überhaupt erst möglich. "Physisch bringt er sehr viel mit", sagt Tullberg über seinen 1,85 Meter großen Angreifer, der nur unwesentlich länger, aber deutlich stabiler als Rijkhoff ist. Zudem startet Brunner gern geradlinig in die Tiefe, besitzt viel Tempo. "In engen Räumen hat er ab und an noch Probleme", erklärt sein Coach und merkt an, Brunner müsse "ein größeres Verständnis für das Spiel und seine eigenen Waffen entwickeln". Auf einem guten Weg ist er aber allemal.

"Wir sind sehr zufrieden mit Paris", sagt Tullberg. "Und genau durch solche Spiele wie jetzt in Schottland wird er besser." Wenn es hart auf hart kommt im K.-o.-Modus, wenn jeder Fehler zum Ausscheiden führen kann - und Effektivität wie Nervenstärke nötig sind, um den großen Wurf zu schaffen. Die Uhren ticken in diesem Jahr ein wenig anders, ja.

Fakt ist allerdings: Auch die mit so außerordentlich viel Klasse gesegnete U-19-Auswahl, die in der vergangenen Saison bis unter die letzten acht Youth-League-Teams kam, wuchs im Laufe des Turniers über sich hinaus. Möglich, dass Tullberg noch mal daran erinnern wird.