Mit gerade mal 26 Jahren: Fellhauer beendet Karriere

Einst galt Kim Fellhauer als hoffnungsvolles Talent des deutschen Frauen-Fußballs. Nun aber beendet die ehemalige U-17-Europameisterin im Sommer ihre Karriere - und das gerade mal im Alter von 26 Jahren.

Das bestätigte der SC Freiburg am Montagabend. Seit knapp zehn Jahren trug Fellhauer das Trikot der Breisgauer, brachte es in dieser Zeit aber lediglich auf 64 Spiele. Die Abwehrspielerin war immer wieder durch schwere Verletzungen zurückgeworfen worden, unter anderem erlitt sie mehrere Kreuzbandrisse - ein Thema, das den Frauen-Fußball schon länger umtreibt. "Meinem Körper und meiner Gesundheit zuliebe musste ich diese schwere Entscheidung treffen", begründete die 26-Jährige ihre Entscheidung, im Sommer die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen.

Mit Freiburg, das sie als ihre "zweite Heimat" bezeichnet, verbindet sie viele schöne Erinnerungen, wie sie erklärte. Ihre sportlich größten Erfolge feierte sie im DFB-Pokal, wo sie zweimal mit dem SC das Finale erreichte - und zweimal gegen den VfL Wolfsburg den Kürzeren zog: 2019 setzte es ein 0:1, 2023 ein 1:4.

Der Sport-Club sei ihre "zweite Familie geworden. Zusammen haben wir so viel erlebt und Momente gesammelt, die ich ein Leben lang mit mir tragen werde." Fellhauer, Zwillingsschwester des Elversberger Abwehrspielers Robin, bedankte sich bei Fans und allen Weggefährten, die "diese Zeit zu etwas so Besonderem gemacht" haben. "Und danke an die medizinische Abteilung: Ich konnte auf eure Unterstützung und euren Rat immer zählen. Zu keiner Minute habe ich mich mit Niederschlägen allein gefühlt."

Nicht ohne Wehmut haben die Freiburger die Entscheidung zur Kenntnis genommen. "Es tut mir extrem weh, dass Kim ihre Karriere beenden wird. Ich habe sie so eine lange Zeit mit vielen Höhen, aber leider noch mehr Tiefen begleitet. Für unsere Mannschaft, aber vor allem für Kim ist es sehr schmerzhaft, dass sie ihren Traum vom Fußballspielen aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aufgeben muss", sagte SC-Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick, die aber auch die Hoffnung aussprach, Fellhauer in Zukunft "in anderer Funktion in unserer Abteilung sehen".

Bekannte Spielerinnen, die im Vorfeld der WM 2023 einen Kreuzbandriss erlitten haben: