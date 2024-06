Mit gerade einmal 17 Jahren: Österreicherin wechselt zu Champions-League-Teilnehmer

Mit gerade einmal 17 Jahren wagt die österreichische Nationalspielerin Philomena Egger im Sommer den Sprung ins Ausland und wechselt zu einem Champions-League-Teilnehmer.

Philomena Egger wechselt vom österreichischen Meister Hypo Niederösterreich zu RK Krim Mercator ins slowenische Ljubljana. National nimmt der Klub den 30. Meistertitel ins Visier, international möchte er wieder an die Erfolge Anfang der 2000er Jahre anknüpfen, als Krim Mercator zweimal die Königsklasse gewann.

Bereits vor einem Jahr machte die Linkshänderin auf sich aufmerksam. Trainer Dragan Adzic zeigt sich laut Egger davon begeistert, mit viel Herz sie spielt. Im Herbst und Winter erfolgten schließlich die ersten Kontaktaufnahmen.

"Mittlerweile war ich bereits zweimal vor Ort, durfte mir alles ansehen, habe einige Tests absolviert, konnte die Schule besichtigen und durfte auch bereits mittrainieren", berichtet Philomena Egger, die sich vom professionellen Umfeld sehr angetan zeigt: "Es ist perfekt. Alle ziehen an einem Strang, haben das gleiche Ziel vor Augen und arbeiten in eine Richtung."

Egger hofft auf viel Spielzeit in der Liga

National peilt der slowenische Serienmeister die Titelverteidigung an, international ist er in der EHF Champions League vertreten. Speziell in der Liga erhofft sich Philomena Egger viel Einsatzzeit, um Spielpraxis zu sammeln und sich weiter zu verbessern.

"Ich werde alles geben, um die Ziele des Vereins zu erreichen und um mich für Einsätze in der Champions League zu empfehlen", so die 17-Jährige. Mit Jovanka Radicevic hat sie eine der besten Rechtsaußen der Welt vor sich, in deren Fußstapfen sie hineinwachsen möchte.

Neben 29 Meistertitel und 28 Cuptitel, gewann RK Krim 2001 und 2003 die EHF Champions League. Im österreichischen Nationalteam absolvierte Philomena Egger bislang drei Länderspiele und erzielte zwei Tore. Mit dem Jugend-Nationalteam Jahrgang 2004 gewann sie im Sommer 2023 die U17 EHF Championship, womit man sich automatisch das Ticket zur diesjährigen U18-WM sowie zur U19-EM 2025 sicherte. Zudem wurde sie ins All-Star-Team der U17 EHF Championship 2023 gewählt.