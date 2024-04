Mit fünf Deutschland-Legionären: Österreich will Favoritenrolle in WM-Playoffs annehmen

Der Kern von Österreichs Aufgebot steht und ist bereit. Im Vergleich zur EHF EURO 2024 wie auch zur Olympia-Quali hat sich im Kader kaum etwas geändert. Für die beiden Duelle im Kampf um ein WM-Ticket gegen Georgien (9. und 12. Mai) gilt es für das EM-Überraschungsteam, die Favoritenrolle anzunehmen.

"Diese Rolle ist auch immer gefährlich", warnt Österreichs Teamchef Aleš Pajovic. Georgien hat nicht zuletzt mit der erfolgreichen EM-Quali sowie dem 22:19-Sieg über Bosnien-Herzegowina in der EM-Vorrunde aufhorchen lassen. Das Ziel des ÖHB-Teams ist mit der Teilnahme an der 29. Handball-WM der Männer klar definiert und dafür zeigen sich die Schützlinge des Slowenen bereit und motiviert: "Ich habe mit allen gesprochen und sie freuen sich schon auf diese Woche und die beiden Spiele."

Häusle und Kaiper kehren zurück

Am Kader hat sich im Vergleich zur EM im Januar und der Olympia-Quali im März kaum etwas verändert. Auf der Torhüterposition kehren Ralf Patrick Häusle und Florian Kaiper wieder zurück ins Aufgebot, zudem ist auch Rechtsaußen Franko Lastro wieder fit. Fünf Deutschland-Legionäre sind zudem mit dabei.

"Wir gehen mit 18 Mann, davon drei Torhüter, in die Vorbereitung. Der Kern steht und ist eine eingespielte Truppe. Wir haben wie gewohnt nicht viel Zeit, werden uns direkt in Tiflis treffen und dort drei Trainingseinheiten absolvieren. Bis dahin bereiten Erwin Gierlinger und ich uns nochmals mittels Videostudium intensiv auf Georgien vor", erklärt Aleš Pajovic.

Das Hinspiel am 9. Mai findet in Tiflis statt, das Rückspiel am 12. Mai in Wien. Pajovic startet für die Partie in der Wiener Steffl Arena auch direkt einen Aufruf: "Wir freuen uns, endlich wieder zuhause spielen zu können und setzen auf unsere Fans und eine volle Halle."

bec

Kader Österreich