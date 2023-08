Mit frischem Schnitt: Patriots schnappen sich Running Back Elliott

Ein großer Name ist von der Liste der Free Agents gefallen: Ezekiel "Zeke" Elliott. Der langjährige Star-Running-Back der Dallas Cowboys hat bei den New England Patriots ein neues Zuhause gefunden - für mindestens eine Saison.

Ist in der AFC East bei den New England Patriots untergekommen: Running Back Ezekiel "Zeke" Elliott. IMAGO/USA TODAY Network

Dass die elitären Running Backs in diesen Wochen keinen leichten Stand haben, ist zuletzt mehrmals thematisiert worden. Teams wollen sich in der aktuellen Zeit keine allzu teuren Verträge für diese zweifelsohne ganz wichtige Position in einer Mannschaft leisten.

Die Folge war ein kollektiver Aufschrei oder auch ein ausgehandelter Kontrakt zwischen den New York Giants und Star Saquon Barkley - für vergleichsweise sehr wenig Gehalt.

Gänzlich ohne Vertrag stehen derweil sogar nach wie vor große Namen wie Dalvin Cook (jahrelang Führungsspieler der Minnesota Vikings) oder auch Kareem Hunt (ehemals Cleveland Browns) da. Frisch draußen aus dieser Kategorie ist nun aber Ezekiell "Zeke" Elliott. Der inzwischen 28-jährige Athlet war die vergangenen Monate ohne Team unterwegs, hielt sich fit - und fand nun eine neue Heimat.

Kann Elliott an die Vergangenheit erinnern?

Wie am Montagabend (MESZ) durch viele US-Medien durchsickerte, einigten sich die von Trainerlegende Bill Belichick betreuten New England Patriots mit dem langjährige Star der Dallas Cowboys (2016 bis 2022) über einen Einjahresvertrag mit dem Volumen von sechs Millionen US-Dollar.

In der womöglich sehr umkämpften AFC East mit den Buffalo Bills um Star-Quarterback Josh Allen, den defensivstarken sowie mit dem langjährigen Packers-Anführer Aaron Rodgers verbesserten New York Jets und den stark aufgestellten Miami Dolphins verleiht Elliott dem Team um Spielmacher Mac Jones zusammen mit Rhamondre Stevenson mehr Variabiliät im Backfield.

Bei seinem neuen Team tritt der Running Back ab sofort übrigens mit frischem Haarschnitt auf. Hatte Elliott in den letzten Jahren noch offenen oder zum Zopf gebundenen Afro mit Stirnband getragen, ließ er sich für sein neues Abenteuer einen kurzen Cut verpassen.

Inwieweit Elliott sich sofort bei den seit 2021 auf eine Play-off-Teilnahme wartenden Pats einschlagen wird, bleibt derweil abzuwarten. Sollte "Zeke" allerdings an seine früheren Jahre anknüpfen können, dürfen sich die Mitspieler, Coaches und Fans freuen. Denn in seinen bisherigen sieben NFL-Jahren verbuchte der Erstrunden-Pick der Cowboys im Jahre 2016 (4. Stelle) in 103 Regular-Season-Spielen ganze 1881 Carries für 8262 Yards und 68 Touchdowns - gepaart mit 2336 Receiving Yards sowie zwölf Touchdowns (insgesamt 21 Fumbles).