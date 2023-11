Mit Ex-Schalker: Die meistgekauften Spieler im Football Manager 2024

Nach EA hat auch Sports Interactive erste Daten für den Football Manager 2024 zu den Transfers im Spiel erhoben. Darin finden sich viele Juwelen und ein ehemaliger Schalker.

Eine neue Saison startet - die Gedanken kreisen. Welcher Spieler wird als nächstes verpflichtet? Ein Top-Star, ein Talent oder ein Akteur, der unter dem Radar ist? Fragen, die sich seit rund zwei Wochen die virtuellen Manager im Football Manager 2024 stellen können. Denn auf dem PC ist "der letzte FM seiner Art" bereits im Early Access verfügbar. Sports Interactive veröffentlichte nun eine Rangliste, welche Spieler in der ersten Woche nach dem Startschuss am häufigsten verpflichtet wurden.

Der Blick geht in Richtung Entwicklung

Die Liste der Top 10 startet direkt mit überraschenden Namen. Zum einen Martin Baturina von Dinamo Zagreb und Yaser Asprilla vom FC Watford. Beide haben eine vielversprechende Zukunft im Football Manager, wobei Asprilla in diesem Aspekt heraussticht. Der 19-Jährige hat ein größeres Potenzial, eignet sich daher gut, um ein langfristiges Projekt aufzuziehen. Bei Baturina besticht vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Kroate überzeugt im Spiel durch starkes Passspiel und Dribbling, hat dazu - wie angesprochen noch - Steigerungspotenzial.

Deutlich mehr muss bei Ousmane Diomande eingeplant werden. Für den Innenverteidiger von Sporting Lissabon werden im FM24 knapp 50 Millionen Euro fällig. Zwar ein hoher Preis, der aber durchaus gerechtfertigt ist. Der Ivorer vereint Perspektive mit bereits vorhandener Qualität. Stark, schnell und sehr gut im Tackling. Außerdem eignet er sich als Aufbauspieler, da er sowohl in der Übersicht als auch im Passspiel hohe Werte hat.

Torschützenkönig als erster Top-Star

Apropos hohe Werte: Über die verfügt auch der erste Top-Star der Rangliste - Victor Osimhen. Mit 26 Toren aus 32 Partien in der Serie A hatte der Stürmer großen Anteil an der Meisterschaft der SSC Neapel. Und auch in dieser Saison zeigt sich der 24-Jährige auf dem Platz von seiner besten Seite: Sechs Treffer sind es nach bisher acht Spielen. Der Torschützenkönig der abgelaufenen Saison bringt auch im Football Manager alles mit, um für viele Tore zu sorgen - vor allem in seiner Paradedisziplin: Kopfbälle. Allerdings könnte es etwas dauern, bis ihr in verpflichten könnt. Neapel ist logischerweise nur bei einem großzügigen Angebot bereit einzuwilligen. Möglicherweise ein Grund, warum Osimhen "nur" auf Platz sieben landet.

Einen Platz davor landet Patrick Dorgu von US Lecce. Der Däne gehört im FM24 zu den aufstrebenden Spielern, was auch das Interesse großer Klubs zu Beginn einer Saison unterstreicht. Wer den Linksverteidiger kaufen möchte, sollte daher schnell sein.

Auf Schalke noch ohne Erfolg - bei Nizza angekommen

In die Top 5 schafft es ein aus der Bundesliga bekannter Name: Jean-Clair Todibo. 2020/2021 lieh der FC Schalke 04 den Franzosen vom FC Barcelona aus, jedoch blieb das Intermezzo des Talents bei den Knappen nicht von Erfolg gekrönt. Genauso wenig wie das bei Benfica Lissabon. Erst in Nizza entwickelte sich Todibo gemäß den Prognosen und ist dort mittlerweile Leistungsträger. Wie Diomande vereint auch Todibo bereits vorhandene Klasse mit Perspektive. Preislich bewegt sich der Transfer Todibos bei um die 55 Millionen Euro.

Zu den talentiertesten Spielern im Football Manager gehört seit Jahren Roony Bardghji. Der Schwede verfügt über rasantes Tempo, kann dadurch die Verteidiger vor viele Probleme bestellen. Jedoch ist beim 17-Jährigen Geduld gefragt, denn ein Engagement ist eher Langzeitprojekt, das nicht unbedingt sofort Resultate erzielt.

Kommen wir zum Treppchen, auf dem Antonio Silva steht. Der Innenverteidiger von Benfica Lissabon dürfte auch FIFA-23-Spielern ein Begriff sein, denn der Portugiese gehörte dort zu den größten Talenten. Im Football Manager 24 zählt Silva bereits zur Elite seines Kerngebiets, kann sich zudem aber noch weiter steigern. Kaum verwunderlich, dass Real Madrid nach Spielstart am 20-Jährigen interessiert ist.

Auf Platz zwei steht ein "alter Bekannter" im Football Manager. Denn schon in den letzten Jahren war Wilfried Gnonto ein vielversprechender Spieler in der Fußball-Simulation. Auch 2024 hat sich daran nichts geändert, lediglich die Verfügbarkeit des Italieners. Für knapp 20 Millionen Euro bekommt ihr einen schnellen und technisch versierten Außenbahnspieler mit viel Steigerungspotenzial - ein Schnapper.

Überraschender Name auf der Eins - zurecht?

Eher überraschend ist auf den ersten Blick der bisher meistgekaufte Akteur im Football Manager 2024. Valentin Barco, Linksverteidiger, der aber auch im Mittelfeld eingesetzt werden kann. Ein genauer Blick unter die Haube verrät, was den 19-Jährigen so besonders macht. Denn kaum ein anderer Spieler hat eine so aussichtsreiche Zukunft wie der Argentinier. Wer also besonderen Wert auf langfristige Spieler-Entwicklung legt und sich aus unterschiedlichen sogenannten Wunderkindern eine Mannschaft bauen möchte, für den ist Barco fast ein Muss. Fällig werden für ihn um die 30 Millionen Euro.

Ob er die Liste auch in Zukunft anführen wird? Am 6. November erscheint der Football Manager weltweit - nicht nur auf PC, sondern auch auf Konsole und weiteren Plattformen. Generell interessant ist jedoch der Vergleich zwischen den Transfers im Karrieremodus von EA SPORTS FC 24 und jenen im FM24. So finden sich in der durch EA SPORTS erhobenen Rangliste deutlich mehr Stars. Im Football Manager mehr Juwelen.