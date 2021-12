Mit Elias als Kapitän: Deutsche U 20 nach Kanada gereist

Die deutsche U-20-Nationalmannschaft ist am Mittwoch zur WM nach Edmonton (26. Dezember bis 5. Januar) aufgebrochen. Kapitän des Teams wird der Mannheimer DEL-Spieler Florian Elias.

Das Team von Trainer Tobias Abstreiter machte sich am Mittwoch mit drei Torhütern, acht Verteidigern und 14 Stürmern auf den Weg nach Kanada. "Das Team ist wirklich gespannt auf das Turnier und freut sich natürlich unglaublich darauf, gegen die anderen Mannschaften anzutreten", sagte Elias vor der Abreise in München.



In der Vorrundengruppe A trifft Deutschland im Rogers Place in Edmonton - Heimspielstätte der Oilers - ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag auf Finnland (26. Dezember, 20 Uhr MEZ), Tschechien (27. Dezember, 1.00 Uhr), Kanada (29. Dezember, 1.00 Uhr) und Österreich (31. Dezember, 20 Uhr). Die deutschen Partien sowie alle Spiele ab dem Viertelfinale werden von MagentaSport gezeigt.

Mit Stützle, Reichel, Peterka fehlen drei Topspieler

Die NHL-Kandidaten John-Jason Peterka und Lukas Reichel sind - ebenso wie der bereits in der NHL aktive Tim Stützle - jedoch nicht dabei. Die Nordamerika-Legionäre hatten bereits im vorläufigen 27-köpfigen Aufgebot gefehlt.

Peterka (Rochester Americans) und Reichel (Rockford IceHogs) spielen derzeit in der American Hockey League (AHL) für Farmteams ihrer NHL-Klubs und hoffen auf den Sprung in die nordamerikanische Profiliga. Im Draft 2020 war Peterka von den Buffalo Sabres ausgewählt worden, Reichel von den Chicago Blackhawks.