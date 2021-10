Mit einigen Weltmeistern: Löw wird vor Liechtenstein-Spiel verabschiedet

Am 11. November wird Joachim Löw vom DFB verabschiedet. Dafür erscheinen beim WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein auch einige seiner ehemaligen Schützlinge.

"Ein Teil der Nationalmannschaftsfamilie kommt zusammen", wird auf der DFB-Website Benedikt Höwedes zitiert, der mit Joachim Löw 2014 selbst Weltmeister wurde. "Spieler, Trainer, Betreuer, die ihn über die Jahre begleitet haben und ihm viel bedeuten."

Höwedes, der beim DFB Direktor Oliver Bierhoff assistiert, kündigte Lukas Podolski, Per Mertesacker oder Sami Khedira an - "um nur drei zu nennen" -, die vor dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Liechtenstein am 11. November in Wolfsburg für Löw "Spalier stehen".

Der 33-jährige Ex-Schalker wünsche sich "ein volles Stadion und eine würdige Kulisse für einen der erfolgreichsten Bundestrainer, den wir je hatten." Neben Löw wird auch der langjährige Torwarttrainer Andreas Köpke verabschiedet.