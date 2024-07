Mit "eingeprägter Fankurve": VfL Bochum präsentiert neue Trikots

Nach dem dramatischen Saisonfinale, in dem der VfL Bochum den Abstieg erst in der Relegation verhindern konnte, wächst im Ruhrgebiet die Vorfreude auf eine weitere Bundesliga-Spielzeit. Am Dienstag präsentierten die Bochumer ihr neues Heim- und Auswärtstrikot.

In dunkel- und hellblau: Die neuen VfL-Trikots wurden am Dienstag präsentiert. VfL Bochum 1848

Dass der VfL Bochum Anfang Juli seine neuen Bundesliga-Trikots würde präsentieren dürfen, daran glaubten wohl auch viele VfL-Anhänger nach dem Relegationshinspiel gegen Zweitligist Düsseldorf nicht. Weil der Revierklub aber die 0:3-Heimniederlage tatsächlich noch umbog, geht es in eine weitere Bundesliga-Saison.

Die durchlebte Gefühlsachterbahn nahm der VfL als Inspiration für seine neuen Trikots. Unter dem Motto "Verliebt fürs Leben" präsentierte Bochum nun die neuen Jerseys. "Egal was kommt, egal wie steinig der Weg ist, wir sind immer da, anne Castroper oder wo auch immer der Weg hinführt. Genau dieser Zusammenhalt und dieses blau-weiße Lebensgefühl trägt unsere Mannschaft in der kommenden Saison auf den Rasen", schreibt der VfL in einer Pressemitteilung.

In die beiden Trikots von Ausrüster Mizuno für die Saison 2024/25 seien "diejenigen in den Stoff eingearbeitet, die immer da sind - unsere Fans. Bei Heimspielen in Flutlichtblau dunkel mit eingeprägter Fankurve und angedeutetem VfL-Logo, bei Auswärtsspielen in Flutlichtblau hell mit den großen 'VfL-Lettern' im Stoff."

Die neuen Trikots, die aus recycelten PET-Flaschen hergestellt werden, sind ab sofort im Onlineshop und ab Mittwoch in den beiden VfL-Fanshops Stadioncenter und Ruhr Park erhältlich. Kindertrikots kosten 54,95 Euro, die für Erwachsene 84,95 Euro.

Pflichtspiel-Premiere in Regensburg

Das erste Pflichtspiel in den neuen Trikots bestreiten die Bochumer Mitte August im Rahmen der ersten Runde im DFB-Pokal: Am 18. August (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert der Bundesligist bei Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg.