Mit einer Punktlandung in die Play-Offs der European League

Das war nichts für schwache Nerven: Zwischen den Kadetten Schaffhausen und Vojvodina Novi Sad ist am letzten Spieltag noch alles offen. Der letzte Play-Off-Teilnehmer wird erst noch ermittelt. In einem Spiel um alles oder nichts sichern sich die Kadetten Schaffhausen trotz einer 21:24-Niederlage (8:11) in Serbien dank der besseren Tordifferenz den Einzug in die Play-Offs der European League.

Die Kadetten Schaffhausen haben sich gerade so für die Play-Offs in der European League qualifiziert. Ingrid Anderson-Jensen