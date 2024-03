Mit einem Rückstand ins Bernabeu: Ein deutsches Drama in vier Akten

RB Leipzig nimmt im CL-Achtelfinal-Rückspiel eine 0:1-Hypothek mit ins Estadio Santiago Bernabeu - und könnte bei Real Madrid Geschichte schreiben.

Die ganze Palette an Emotionen: Zwischen Real Madrid und deutschen Mannschaften ging's schon oft heiß her. Getty Images (3)

Dass im Estadio Santiago Bernabeu eine gewisse Magie möglich ist, die sich manchmal nur damit erklären lässt, dass es eben Real Madrid und seine Heim-Festung sind, haben die Königlichen nach Hinspiel-Niederlagen immer wieder bewiesen. Wenn der Champions-League-Rekordsieger aber einen Vorsprung mit in die spanische Hauptstadt nimmt, sind dort auch schon manche Gegner über sich hinausgewachsen.

Die einzigen beiden deutschen Mannschaften, die in der Königsklasse bisher mit einem Rückstand im Bernabeu angetreten sind, können ein Lied davon singen: Der FC Schalke 04 und der FC Bayern München durften es in den vergangenen zehn Jahren je zweimal versuchen - und erlebten ein deutsches Drama in vier Akten. Jedoch ohne Happy End.

Den Auftakt machte S04 im Achtelfinale 2013/14 ohne große Hoffnung. Schließlich hatten die Schalker das Hinspiel - Cristiano Ronaldo, Gareth Bale und Karim Benzema trafen jeweils doppelt - krachend mit 1:6 verloren. In Madrid kam der heutige Zweitligist immerhin mit einem 1:3 davon. Der erste Akt machte jedenfalls kaum Lust auf mehr. Doch schon zwölf Monate später wurde es richtig spektakulär.

Im Achtelfinale 2014/15 hatte Real auf Schalke zunächst "nur" mit 2:0 gewonnen - und mit den Gelsenkirchenern ein paar Wochen später in Madrid alle Hände voll zu tun. CR7 musste zwei Schalker Führungen ausgleichen, anders war dem Sturmlauf der Gäste, für die auch der junge Leroy Sané ein Traumtor schoss, kaum beizukommen. Am Ende siegte Schalke im Bernabeu mit 4:3, verlor die Gesamtwertung aber mit 4:5. Auch, weil Benedikt Höwedes in der 90. Minute die große Chance auf die komplette Sensation ungenutzt ließ.

'Da habt ihr noch mal Glück gehabt': Benedikt Höwedes und Toni Kroos (re.) 2015 nach dem Schlusspfiff. Bongarts/Getty Images

Für Bayern wird's besonders dramatisch

Damals hatte noch (oder bereits) Carlo Ancelotti für Real an der Seitenlinie gestanden, der im Viertelfinale 2016/17 als Bayern-Trainer mit einem 1:2-Rückstand aus München an alte Wirkungsstätte zurückkehrte. Der spanische und der deutsche Rekordmeister lieferten sich ein Fußball-Spektakel - Real gewann nach 120 Minuten erneut mit 4:2 -, nach dem der FCB mit Schiedsrichter Viktor Kassai haderte. Ehe der Ungar Madrid in der Verlängerung zwei Abseits-Tore anerkannte, hatte er allerdings auch den Bayern, die im Hinspiel einen unberechtigten Handelfmeter bekommen hatten, eines zugestanden - ohne das sie die Verlängerung gar nicht erreicht hätten.

Auch die Münchner durften sich gleich ein Jahr später, erneut nach einer 1:2-Hinspiel-Niederlage, noch mal im Bernabeu versuchen - mit kaum minder frustrierendem Ausgang. Anders als im Vorjahr war der FCB beim inzwischen doppelten Titelverteidiger die bestimmende Mannschaft, die am Ende fast nur noch auf ein Tor spielte. Doch während Sven Ulreich im Bayern-Tor patzte und Benzema einlud, wuchs Keylor Navas im Real-Kasten über sich hinaus. Auch ein Tor der Madrider Leihgabe James Rodriguez half schlussendlich nicht - der 2:2-Endstand besiegelte Bayerns Ausscheiden.

Nach vier vergeblichen Anläufen von bisher zwei deutschen Mannschaften muss RB Leipzig bei Real Madrid nach dem unglücklich verlorenen Achtelfinal-Hinspiel am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) Geschichte schreiben, wenn es in der Königsklasse unter die letzten Acht kommen will. Ihren bisher einzigen Bernabeu-Auftritt, in der Gruppenphase im Herbst 2022, verloren die Sachsen mit 0:2.