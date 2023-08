Mit einem Kracher aus der Krise? Homburg holt Weihrauch aus Dresden

Nach der Schocknachricht über die Verletzung von Kapitän Mart Ristl hatte der FC 08 Homburg am Donnerstagabend auch positive Neuigkeiten zu verkünden. Patrick Weihrauch, der zuletzt beim Drittligisten Dynamo Dresden unter Vertrag stand, schließt sich dem Regionalligisten an.

Mit nur einem Punkt aus den ersten drei Partien ist beim eigentlichen Titelaspiranten FC 08 Homburg, der im DFB-Pokal den Bundesligisten SV Darmstadt 98 rauskegelte, zumindest in der Liga noch gehörig Sand im Getriebe. Neben dem Fehlstart ereilte die Saarländer am Donnerstagabend eine weitere Hiobsbotschaft. Kapitän Mart Ristl muss aufgrund eines beidseitigen Adduktorenabrisses operiert werden und wird Homburg in diesem Kalenderjahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Dem Verletzungsschock oder sportlichen Misserfolg geschuldet, sahen sich die Verantwortlichen des FCH gezwungen, noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden - mit Erfolg. Patrick Weihrauch, der bis Sommer bei Dynamo Dresden spielte, wechselt zum FC 08 Homburg und erhält einen Ein-Jahres-Vertrag bis Juni 2024.

Routinier mit Top-Ausbildung

Weihrauch wurde in den NLZ des TSV 1860 München sowie FC Bayern München ausgebildet und erhielt im Jahr 2012 seinen ersten Profivertrag an der Säbener Straße. Für den Rekordmeister stand der mittlerweile 29-jährige offensive Mittelfeldspieler insgesamt dreimal im Bundesliga- und einmal im Champions-League-Kader. Primär kam Weihrauch aber für die zweite Mannschaft des FCB in der Regionalliga Bayern zum Einsatz, wo er insgesamt 115 Spiele absolvierte.

Nach sechs Jahren in München wechselte Weihrauch 2016 zum damaligen Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. Nach einem Jahr in Würzburg schloss sich der Mittelfeldspieler dem Zweitligisten Arminia Bielefeld an, wo er gleich in seiner ersten Saison in 32 von 34 möglichen Ligaspielen zum Einsatz kam. Nach dem Aufstieg mit der Arminia in die Bundesliga wechselte der gebürtige Gräfelfinger 2020 zu Dynamo Dresden, wo er bis Sommer dieses Jahres spielte. 2021 schaffte er mit den Dresdnern den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

In Summe macht das 94 Zweitliga- und 33 Drittliga-Einsätze. Diese Erfahrung soll der Mittelfeld-Motor nun schnellstmöglich auf die Mannschaft übertragen. "Patrick wird uns als variabler offensiver Mittelfeldspieler mit seiner spielerischen Qualität weiterbringen. Mich freut es sehr, dass wir gegen Ende des Transferfensters nochmal tätig werden konnten. Jetzt gilt es, Patrick schnellstmöglich zu integrieren", so Cheftrainer Danny Schwarz über den Neuzugang. Weihrauch selbst freut sich auf das neue Kapitel und möchte mit Homburg den "maximalen Erfolg erzielen".