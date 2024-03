Mit einem HBL-Profi: Frankreich nominiert Kader für Test-Länderspiele

Der französische Handball-Nationaltrainer Guillaume Gille hat 23 Spieler für die Test-Länderspiele Mitte März nominiert. Im Aufgebot des Europameisters steht ein Profi aus der Handball-Bundesliga.

Der 23-köpfige Kader ist eine exakte Kopie des Kaders, der am 21. Dezember letzten Jahres mit der Vorbereitung auf die Europameisterschaft begonnen hatte. Während 19 Spieler anschließend den EM-Titel in Deutschland gewannen, berief Guillaume Gille für diesen ersten Lehrgang danach einen erweiterten Kader.

"Es ist eine Notwendigkeit, das olympische Projekt Paris 2024, das in weniger als 150 Tagen beginnen wird, in großem Stil zu eröffnen. Deshalb wollte ich die gesamte Mannschaft, d. h. den 23-köpfigen Kader, dem wir bei der Vorbereitung auf die EM vertraut hatten, noch einmal überprüfen", erklärt Guillaume Gille. Am Montag, den 11. März, trifft sich das Team im Maison du Handball in Creteil.

Frankreich spielt gegen Argentinien - am Donnerstag, den 14. März. Außerdem steht eine Partie gegen Ägypten an - am Samstag, den 16. März. Torhüter Samir Bellahcene (THW Kiel) ist der einzige Bundesliga-Spieler im Kader des früheren Hamburgers Gille.

Kader Frankreich

Torhüter:

Samir Bellahcene (THW Kiel)

Charles Bolzinger (Montpellier HB)

Rémi Desbonnet (Montpellier HB)

Vincent Gérard (Istres Provence HB)



Linksaußen:

Hugo Descat (Telekom Veszprem)

Mathieu Grebille (Paris Saint-Germain)

Dylan Nahi (Industria Kielce)



Rückraum links:

Thibaud Briet (HBC Nantes)

Nikola Karabatic (Paris Saint-Germain)

Timothey N'Guessan (FC Barcelona)

Élohim Prandi (Paris Saint-Germain)



Rückraum Mitte:

Kentin Mahé (Telekom Veszprèm)

Aymeric Minne (HBC Nantes)

Nedim Remili (Telekom Veszprèm)



Kreisläufer:

Ludovic Fabregas (Telekom Veszprèm)

Luka Karabatic (Paris Saint-Germain)

Karl Konan (Montpellier HB)

Nicolas Tournat (Industria Kielce)



Rückraum rechts:

Dika Mem (FC Barcelona)

Melvyn Richardson (FC Barcelona).



Rechtsaußen:

Benoit Kounkoud (Industria Kielce)

Yanis Lenne (Montpellier HB)

Valentin Porte (Montpellier HB)