Mit Edelfan Pogacar: Zigart will um Siege kämpfen

Tadej Pogacar kennt wohl jeder Radsport-Fan. Doch auch seine "bessere Hälfte" ist im Profiradsport aktiv. Und will bei der Tour de France Femmes um Siege fahren.

Noch am Sonntag stand Tadej Pogacar in Paris selbst auf dem Podium - als Zweiter im Gesamtklassement und als Gewinner des Weißen Trikots als bester Jungprofi. Das er sich zum dritten Mal in Serie überstreifte und damit in die Fußstapfen von Jan Ullrich trat. Tags darauf stand er dann als Edelfan selbst am Straßenrand der Tour de France Femmes. Um seine Verlobte Urska Zigart anzufeuern. "Ich bin so stolz auf sie. Sie ist wirklich gut", sagte der Slowene.

"Urska ist eine der besten Bergfahrerinnen der Welt. Es gibt hier zwei Etappen, die ihr liegen", sagte Pogacar. Vor allem für das Tour-Finale am Sonntag hinauf nach Le Planche Des Belles Filles rechnet sich die zweimalige slowenische Meisterin im Einzeltzeitfahren viel aus. Genau dort hatte Pogacar vor drei Wochen seinen zweiten Etappensieg geholt. Und vor knapp mehr als zwei Jahren mit einem mittlerweile legendären Parforceritt beim Bergzeitfahren der 20. Etappe 2020 sein erstes Gelbes Trikot geholt und gleichzeitig seinen ersten Gesamtsieg eingetütet. Sein Tipp: "Einfach Gas geben."

Pogacar und die fast zwei Jahre ältere Zigart lernten sich 2017 in einem Trainingslager kennen. Weil beide eher am Berg stark sind, blieben sie bei den Sprint-Übungen ganz am Ende des Feldes. "So hatten wir Zeit zu quatschen", erzählt Zigart über die Anfänge ihrer Beziehung. Seit 2021 sind beide verlobt.

Seit zwei Saisons fährt die 25-Jährige für das Team BikeExchange-Jayco. Das Ticket zur Frauen-Tour erhielt sie erst kurz vor dem Start - umso glücklicher ist sie, dabei sein zu dürfen. Nach der ersten Etappe sprach sie von einem "historischen Tag" und fügte mit einem Blick auf ihren Freund an: "Jetzt kann ich endlich auch sagen, dass ich bei der Tour de France gefahren bin."

Ihren Verlobten hat Zigart bereits des Öfteren angefeuert, in diesem Jahr musste Pogacar bei der Tour aber ohne sie auskommen, da sie selbst im Sattel saß. "Schade, dass ich nicht da sein und meine Kleider farblich anpassen konnte", schrieb Zigart bei Instagram: "Aber das weiße Kleid werden wir für einen noch spezielleren Anlass aufheben."