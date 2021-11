Mit Doreth: Herbert nominiert ersten Gesamt-Kader

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat seinen Kader für die ersten beiden Länderspiele nominiert.

Erstmals trifft die Nationalmannschaft unter Leitung Herberts am Montag, 22. November, in Nürnberg zusammen, um sich dort für das anstehende WM-Qualifikationsspiel gegen Estland vorzubereiten. Wenige Tage nach dem Herbert-Debüt am Donnerstag, 25. November, spielt die DBB-Auswahl in Lubin gegen die polnische Nationalmannschaft (Sonntag, 28. November). "Die jeweiligen Aufstellungen für den Spieltag werden aufgrund aktuell noch zu regelnder Abstellungen jeweils kurzfristig entschieden", heißt es seitens des DBB.

Erstmals nach zwei Jahren steht im Aufgebot auch wieder Bastian Doreth. Der Bundesliga-Profi von medi Bayreuth hatte bereits vor wenigen Tagen im Gespräch mit "nordbayern.de" eine mögliche Rückkehr in Aussicht gestellt: "Ich hatte ein sehr gutes offenes Gespräch mit dem Bundestrainer."

"Wir haben wegen der Pandemie ein bisschen mehr Spieler als normal eingeladen", wird Herbert nun in einer Verbandsmeldung zitiert. "Vielleicht ergeben sich diesbezüglich an den nächsten beiden Wochenenden noch neue Situationen. Ich freue mich darauf, mit den Spielern zu arbeiten und loszulegen."

Wie gewohnt fehlen auch diesmal die NBA- und Euroleague-Akteure, die aufgrund der Dauerstreits zwischen Weltverband FIBA zu keinen Abstellungen in den Länderspielfenstern bereit sind.

Folgende Spieler hat Herbert nominiert:

- Ismet Akpinar (Fenerbahce Istanbul/TUR, 47 Länderspiele)

- Robin Amaize (Basketball Löwen Braunschweig, 6 Lsp.)

- Robin Benzing (Fortitudo Bologna/ITA, 161 Lsp.)

- Bastian Doreth (Medi Bayreuth, 90 Lsp.)

- Patrick Heckmann (Brose Bamberg, 32 Lsp.)

- Philipp Herkenhoff (Ratiopharm Ulm, 7 Lsp.)

- Justus Hollatz (Hamburg Towers, 3 Lsp.)

- Bennet Hundt (EWE Baskets Oldenburg, 6 Lsp.)

- Karim Jallow (Ratiopharm Ulm, 11 Lsp.)

- Leon Kratzer (Telekom Baskets Bonn, 5 Lsp.)

- Dominic Lockhart (brose bamberg, 4 Lsp.)

- Jonas Mattiseck (ALBA BERLIN, 1 Lsp.)

- Kenneth Ogbe (brose bamberg, 4 Lsp.)

- Tibor Pleiß (Efes Istanbul, 105 Lsp.)

- Andreas Seiferth (medi bayreuth, 52 Lsp.)

- Christian Sengfelder (brose bamberg, 8 Lsp.)

- Filip Stanic (s.Oliver Würzburg, 2 Lsp.)

- Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau/RUS, 76 Lsp.)

- Lukas Wank (Fraport Skyliners Frankfurt, 11 Lsp.)

- Jan Niklas Wimberg (NINERS Chemnitz, 14 Lsp.)