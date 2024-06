Mit "Domreiter-Gen": Kaiser kehrt nach Bamberg zurück

Koray Kaiser wechselt aus Bayreuth nach Bamberg: Der Mittelfeldmann sei "jung", "äußerst talentiert" und habe "das Domreiter-Gen im Blut", frohlockt der FC Eintracht über den 19-Jährigen, der vom oberfränkischen Ligakonkurrenten zu seinem Ausbildungsverein zurückkehrt. Bei der SpVgg kam er auf fünf Regionalliga-Einsätze. "Wir wollten unseren Kader auch in der Breite mit jungen und hungrigen Spielern verbessern. Koray hat dazu in unserem Nachwuchs gespielt und kommt von hier. Er kennt die Stadt, den Verein und viele Spieler. Jetzt schauen wir, dass wir in der gemeinsamen Arbeit einen Regionalligaspieler aus ihm machen", so Cheftrainer Jan Gernlein.