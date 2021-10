"Mit dieser Mentalität ist einiges machbar"

Fünf Spiele, fünf Siege - und die Qualifikation für die WM 2022 in Katar: Der Start von Hansi Flick bei der deutschen Nationalmannschaft ist geglückt. Der Bundestrainer blickt entsprechend optimistisch in die Zukunft.

45 Minuten lang musste sich die deutsche Nationalmannschaft am Montagabend im verregneten Skopje mühen, ehe der Knoten gegen Nordmazedonien durch ein Tor von Kai Havertz fünf Minuten nach dem Seitenwechsel platzte. Am Ende stand ein souveräner 4:0-Erfolg - und die Qualifikation für die WM in Katar im kommenden Jahr. Kein Wunder also, dass Bundestrainer Hansi Flick nach dem fünften Sieg im fünften Spieler unter seiner Leitung ein zufriedenes Fazit zog: "Wir haben unser Ziel erreicht, uns so schnell wie möglich zu qualifizieren. Als erste Nation. In der ersten Hälfte war es etwas wild. Aber in der zweiten Hälfte haben wir es wesentlich besser gemacht und verdient auch dieses Spiel gewonnen."

Unstrittig ist, dass das DFB-Team unter Flick Fortschritte gemacht hat. Spielerisch, insbesondere aber in der Herangehensweise an Spiele wie jenes in Skopje, die nicht vergnügungssteuerpflichtig sind, sondern in denen es vor allem um die Pflichterfüllung ankommt. "Man hat auch heute wieder gesehen, welche Mentalität auf dem Platz stand", lobte Flick dann auch seine Mannschaft, die "nie nachgelassen" habe - und damit eine zentrale Aufgabe des Bundestrainers zur Zufriedenheit Flicks löste.

Flick: "Bis zur WM ist es ein weiter Weg"

13 Monate bleiben Flick, seinen Trainerteam und der Mannschaft nun, um sich bis zur WM weiter zu verbessern - um am Ende tatsächlich wieder ein Kandidat für den Titel zu sein, wie es zuletzt einige der Führungskräfte um Kapitän Manuel Neuer als Anspruch an sich selbst formulierten. Dass bis dahin noch ein Weg zu gehen ist, zweifelt im DFB-Tross niemand an. Gleichwohl ist das Selbstvertrauen spürbar gewachsen.

Auch der Chef selbst lebt es vor: "Es ist immer schwierig, zu vergleichen", sagte Flick zwar mit Blick auf die Teams aus Italien, Frankreich, Belgien und Spanien, die zuletzt bei der Finalrunde der Nations League überzeugten. Aber: "Unsere Spieler haben die Qualität, gegen diese Mannschaften zu bestehen." Man habe nun Zeit, "Dinge besser zu machen und uns zu entwickeln", darauf freue er sich. "Bis zur WM ist es ein weiter Weg. Aber mit dieser Mentalität ist einiges machbar. Ich bin da sehr zuversichtlich."

Musiala, Adeyemi und Wirtz winkt mehr Einsatzzeit

Diese Zuversicht dürfte sich auch aus den jungen Spielern speisen, die sich auch gegen Nordmazedonien wieder zeigten: Münchens Youngster Jamal Musiala traf als Joker zum 4:0-Endstand. Salzburgs Toptalent Karim Adeyemi bereitete den finalen Treffer vor, dem eine gelungene Pressingaktion der beiden Offensivkräfte vorausging.

Auch Leverkusens Florian Wirtz trat bei diesem Lehrgang erneut positiv in Erscheinung und bewies, dass er keine Anlaufzeit benötigt, um seine bereits jetzt großen Qualitäten abzurufen. Allen drei winken bei den Länderspielen im November, wenn die DFB-Auswahl zum Jahresausklang gegen Liechtenstein (11.11.) und in Armenien (14.11.) antritt, höhere Spielanteile. Auf größere Experimente allerdings dürfte Flick trotz der bereits feststehenden WM-Qualifikation verzichten. Es sein ein "schmaler Grat" für einen Trainer, sagte Flick, der betonte: "Im Moment bin ich mit der Mannschaft schon sehr zufrieden."