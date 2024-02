"Mit dieser Konstellation ist die Vorfreude riesig": Greifswalds Brandt trifft auf Ex-Kollegen

Es ist das Topspiel schlechthin am 23. Spieltag: Tabellenführer Greifswalder FC reist zum heißesten Verfolger BFC Dynamo. Ein ganz besonderes Duell ist es dabei für GFC-Kapitän Niklas Brandt.

Als Greifswalder muss man sich am Montagmorgen immer nochmal kurz zwicken und sich fragen, ob das so alles richtig ist, was die Tabelle da anzeigt. Die Jungs von der Ostseeküste thronen weiter an der Tabellenspitze und gehen nach dem 4:0-Heimerfolg gegen Lok Leipzig mit einer richtig breiten Brust ins Topspiel gegen den BFC Dynamo. Am Freitagabend geht’s für die Mannschaft um Niklas Brandt nach Hohenschönhausen, der GFC-Kapitän freut sich schon sehr auf das Topspiel der Regionalliga Nordost: "Gerade gegen den Ex-Verein ist es immer etwas Besonderes, und auch jetzt, mit dieser Tabellenkonstellation, ist die Vorfreude natürlich riesig", so Brandt, der vor der Saison vom BFC nach Greifswald wechselte.

Als stärkstes Auswärtsteam der Liga und mit zwei Siegen im Rücken will der GFC mit der nötigen Gelassenheit antreten. Das aus dem Gleichgewicht bringen, wollen sicher nicht nur die Kicker vom BFC, sondern auch die vielen Zuschauer im Sportforum. "Ich erwarte ein heißes Spiel, eine hitzige aber auch eine gute Atmosphäre, weil viele Fans ins Stadion kommen werden. Auf solche Spiele freut man sich als Fußballer halt immer", so Brandt. Aber auch diese Aufgaben beherrscht der Greifswalder FC in dieser Saison. Besonders in der Fremde nimmt die Mannschaft "mit super Teamchemie und geiler Mentalität" (O-Ton Brandt) immer wieder jeden Umstand an.

Dass sich der Greifswalder FC inzwischen ganz oben etabliert hat und immer wieder mit geschlossenen Teamleistungen Spiele für sich entscheidet, liegt dann eben auch daran, dass sich das Team auf und neben dem Platz gut versteht - und sich auch positiv zuspricht. Als Manasse Eshele etwa von Anfang Oktober bis Mitte Februar nicht traf, wurde er immer wieder von seinen Mitspielern aufgemuntert und nie fallen gelassen. Dafür bedankte er sich nach dem jüngsten Sieg im Interview mit dem vereinseigenen Videoformat.

Keine besondere Anspannung

"Für Mana freut es mich sehr. Er hatte eine kleine Durststrecke. Das ist dann auch immer nicht so einfach als Stürmer, wenn man nicht viel Spielzeit hat und dann auch keine Tore erzielt. Er hat sich das aber im Training lange erarbeitet und uns die drei Punkte gegen Lok gesichert", resümiert Brandt, der in dieser Topspiel-Woche "keine besondere Anspannung im Team" verspürt: "Alles läuft normal ab, die Stimmung ist super, und wir sind heiß auf den BFC", so der 32-Jährige.

Entscheidend für die Meisterschaft wird das Spiel aber definitiv nicht sein, denn dafür ist die Saison einfach noch zu lang. Trotzdem wird es für beide Mannschaften eine Standort-Bestimmung. Für Niklas Brandt ist die Herangehensweise klar: "Wir werden versuchen, unsere Stärken ins Spiel zu bringen, werden einen guten Matchplan vom Trainerteam mitkriegen und dann am Ende sehen, was dabei für uns herausspringt. Wir werden alles dafür tun, das Topspiel zu gewinnen."