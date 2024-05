Mit diesen 35 Spielerinnen plant Deutschland für Olympia

Markus Gaugisch, der Bundestrainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen, hat dem Weltverband IHF 35 Spielerinnen als mögliche Teilnehmerinnen für die Olympischen Spiele von Paris gemeldet. Dabei vertraut er größtenteils auf die, die schon bei der Olympia-Quali im erweiterten Aufgebot standen.

"Nur aus diesem Kreis werden wir dem DOSB letztlich die jeweils 17 Frauen zur Nominierung für die Olympischen Spiele vorschlagen können", betont Axel Kromer, scheidender Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes.

Bundestrainer Markus Gaugisch vertraut dabei größtenteils den Spielerinnen, die schon bei der Olympiaqualifikation im erweiterten Aufgebot standen. Mit Dana Bleckmann (Borussia Dortmund) und Lisa Friedberger (HSG Bensheim/Auerbach) schafften zwei Rückraumspielerinnen noch den Sprung in den erweiterten Kader. Dafür fielen Matilda Ehlert (VfL Waiblingen) und Lotta Röpcke (VfL Oldenburg) raus. Beide werden aber nur als Reserve bereitstehen, wie auch Luisa Schulze vom norwegischen Meister Vipers Kristiansand.

Quartett steigt erst nachträglich in Olympiavorbereitung ein

Keine Rolle für Olympia spielt unter anderem die abwehrstarke Rückraumspielerin Aimee von Pereira vom dänischen Vizemeister NFH Nyköbing, mit Nina Engel (Sport-Union Neckarsulm), Anika Hampel (HSG Bad Wildungen Vipers) und Isabelle Dölle (Buxtehuder SV) fehlt ein Trio aus den Top10-Torschützinnen der Handball Bundesliga Frauen. Lucie-Marie Kretzschmar von der HSG Bensheim/Auerbach wird Deutschland als All-Star für den Beachhandball vertreten.

Gaugisch hatte Mitte Mai schon einen vorläufigen Kader von 21 Spielerinnen nominiert, die vom 10. bis 23. Juli einen Lehrgang im bayrischen Oberstaufen meistern sollen. Zu denen gehören auch Viola Leuchter, Annika Lott und Amelie Berger, die in der Handball Bundesliga Frauen erst nach der erfolgreichen Olympiaqualifikation ihr Comeback feierten.

"Wir wollen in Oberstaufen alle Spielerinnen sehen, die für eine Teilnahme an den Olympischen Spiele infrage kommen", so Gaugisch bei der Nominierung Mitte Mai, der als Reserve noch HBF-Toptorschützin Toni-Luisa Reinemann nominiert hat. Alina Grijseels, Antje Döll, Jenny Behrend und Xenia Smits, die am 1. und 2. Juni noch das Final4 der Champions League in Budapest spielen, werden erst am 17. Juni zur zweiten Lehrgangswoche zur Nationalmannschaft dazu stoßen.

Anfang Juli wird es ernst

Der DOSB wird am 2. Juli anlässlich der vierten von insgesamt fünf Nominierungssitzungen einen erweiterten Kreis der Handballer für Team Deutschland als Pool nominieren. Bis zum 8. Juli muss Markus Gaugisch dann festlegen, mit welchen 14 Spielerinnen er ins Turnier gehen will und wie die jeweils drei Reserveplätze belegt werden.

Nach diesem Termin sind in den jeweiligen 14+3-Formationen nur noch aus Verletzungsgründen Änderungen möglich; hierbei kann auch auf die nun fixierten 35er-Kader zurückgegriffen werden. Während der olympischen Handball-Turniere haben beide Teams lediglich drei Wechseloptionen mit den bei den jeweiligen technischen Besprechungen endgültig fixierten 14+3-Formationen.

In der Vorbereitung gibt es für beide Nationalmannschaften noch jeweils drei gemeinsame Länderspiel-Highlights am 13. Juli in der Dortmunder Westfalenhalle sowie vom 19. bis zum 21. Juli in der Stuttgarter Porsche-Arena. Gegner werden für die Frauen Panamerika-Champion Brasilien und Ungarn die Herausforderer sein.

Im olympischen Turnier werden die deutschen Handballerinnen zunächst am 25. Juli auf Südkorea treffen; es folgen die weiteren Partien gegen Schweden, Slowenien, Dänemark und Norwegen.

chs

Kader von Deutschlands Handballerinnen für Olympia in Paris

Nr. Name Pos. Geb. Verein 12 Dinah Eckerle TW 16.10.1995 Thüringer HC 42 Katharina Filter TW 04.02.1999 Brest Bretagne HB/FRA 24 Sarah Wachter TW 16.12.1999 Borussia Dortmund 29 Antje Döll LA 03.10.1988 SG BBM Bietigheim 31 Alexia Hauf LA 18.07.1998 HSG Blomberg-Lippe 95 Johanna Stockschläder LA 11.02.1995 Thüringer HC 3 Amelie Berger RA 22.07.1999 HSG Bensheim/Auerbach 30 Jenny Behrend RA 20.01.1996 SG BBM Bietigheim 44 Meret Ossenkopp RA 21.06.1998 Borussia Dortmund 20 Emily Bölk RL 26.04.1998 FTC Budapest/HUN 11 Xenia Smits RL 22.04.1994 SG BBM Bietigheim 18 Mia Zschocke RL 28.05.1998 SCM Ramnicu Valcea/ROU 4 Alina Grijseels RM 12.04.1996 Metz HB/FRA 23 Annika Lott RM 07.12.1999 Thüringer HC 10 Mareike Thomaier RM 25.08.2000 TSV Bayer 04 Leverkusen 77 Viola Leuchter RR 15.06.2004 TSV Bayer 04 Leverkusen 27 Julia Maidhof RR 13.03.1998 SCM Ramnicu Valcea/ROU 22 Maren Weigel RR 22.05.1994 TuS Metzingen 9 Lisa Antl KM 21.06.2000 Borussia Dortmund 93 Julia Behnke KM 28.03.1993 TuS Metzingen 7 Meike Schmelzer KM 19.07.1993 HC Dunarea Braila/ROU

Weitere Spielerinnen im erweiterten Aufgebot