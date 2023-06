Mit der Kompetenz von Trulsen: Ottensen peilt "mindestens" die Meisterschaft an

Teutonia Ottensen will in die 3. Liga aufsteigen. Helfen soll dabei Co-Trainer Andre Trulsen, der mit seiner Erfahrung Dominik Glawogger unterstützen soll.

Es ist 37 Jahre her, da absolvierte Andre Trulsen sein erstes Spiel am Millerntor. Nun wird eines der ersten Pflichtspiele des 58-Jährigen in neuer Funktion erneut im Stadion des FC St. Pauli stattfinden: das DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen - als neuer Co-Trainer bei Teutonia 05 Ottensen.

Der ehemalige Abwehrrecke, der 383-mal für Braun-Weiß auflief und später als Assistent, Trainer und Nachwuchs-Verbindungsmann insgesamt 23 Jahre für St.Pauli tätig war, soll nun als Hamburg- und Regionalliga-Experte (zuletzt bei Altona 93) das Projekt Aufstieg unterstützen. Als Spieler trug er eigentlich immer die Nummer zwei - diese passt nach diversen Stationen im Profibereich (u.a. Hoffenheim, Köln und Stuttgart) nun auch bei Teutonia.

Und zwar hinter oder neben Dominik Glawogger. Der 33-Jährige geht als vierter Neu-Trainer ins vierte Regionalliga-Jahr der Ottenser. Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt dem Österreicher allerdings nicht, schließlich ist sein Auftrag klar: Aufstieg. Oder "mindestens" die Meisterschaft, denn 2024 muss der Nord-Erste wieder in die Relegation. Nur bis dahin läuft der Vertrag Glawoggers - genauso wie bislang sämtliche Spielerverträge. Teutonia setzt in dieser Saison offensichtlich alles auf eine Karte, was angesichts der Konkurrenz durch die Absteiger VfB Oldenburg und SV Meppen sowie den gestiegenen Ambitionen in Flensburg kein leichtes Unterfangen ist.

Dass der Kader des Vorjahres-Vierten dafür wesentlich eher zusammengestellt sein muss als in den vergangenen Jahren, als Sportchef Liborio Mazzagatti (49) selbst in der letzten August-Woche noch hektisch mit Neuverpflichtungen nachbesserte, ist selbsterklärend. Immerhin standen Glawogger beim Trainingsauftakt am Montag 17 Akteure zur Verfügung, zuletzt wurde der Vertrag mit Stürmer Affam Ifeadigo (26) verlängert. Allerdings sind die Lücken, die die herausragenden Max Brandt (Verl), Pascal Steinwender (Emden) und Maik Lukowicz hinterließen, längst noch nicht geschlossen - geschweige denn durch die einzigen Neuzugänge Fabio Maiolo (Illertissen) und Michael Igwe (ETV) verbessert. So dürften beim ersten Auftritt beim Staffel-Rivalen HSV II am Samstagvormittag auch wieder Testspieler ihre Visitenkarten abgeben und auf einen lukrativen Vertrag hoffen.

Aber am Ende kommt dann wahrscheinlich doch wieder Andre Trulsens Erfahrung ins Spiel: Er feierte bereits fünf Aufstiege, dreimal als Spieler (jeweils in die Bundesliga), zweimal als Co-Trainer...