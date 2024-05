Mit der Jugend ins CL-Finale? BVB-Talente in FC 24 und im echten Leben

Jamie Bynoe-Gittens - 74 GES - 86 POT - 19 Jahre

Bynoe-Gittens zählte zu den positiven Erscheinungen der BVB-Saison. In den letzten sechs Bundesliga-Partien durfte der Engländer spielen - allerdings nur zweimal von Beginn an. Zwei Tore und sieben Assists gelangen dem flinken Linksaußen 2023/24 in bisher 30 Pflichtspielen. Getty Images